Макарова розповіла, що зайшла в елітну ресторацію поснідати, а потім вирішила покурити біля входу. Однак після цього виникло непорозуміння.

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"Не пасує" сидіти й курити

Жінці важко стояти через багаторічну інвалідність, тому її донька винесла їй крісло. Це відбулося біля сусіднього закладу MAD bar’s house.

Після цього працівник закладу вийшов зробив зауваження, волонтерці. Він зазначив, що їй "не пасує" тут сидіти і курити перед їхнім рестораном. Проте до інших дівчат, що стояли і курили перед входом, претензій не було.

Тому донька перепитала, офіціанта, чи у них діє заборона на куріння. Річ у тім, що попереджувальних вивісок про це не було.

Дівчатам стояти й курити можна. А вам не можна було сидіти перед нашим рестораном. Не пасує,

– сказав офіціант.

Макарова дійшла висновку, що до їх ресторану "не пасувала стара жінка-інвалід". За її словами, заклад боявся, що таке "це відлякає клієнтів". Волонтерка додала, що вона була досить пристойно одягнена і не могла своїм виглядом "зіпсувати презентабельність" закладу.

Позиція закладу

У MAD відреагували на скандал. У закладі зазначили, що в той ранок Діана та двоє дівчат розташувались перед вхідними дверима у MAD. Волонтерка присіла на стілець запозичений в сусідньому закладі, розташувавши його неподалік від вхідних дверей.

На закладі є наліпки про заборону паління у громадських місцях, включаючи літній майданчик, який є прилеглою територією. Тоді працівник закладу вийшов до входу та зробив делікатне зауваження.

Він запропонував Діані переміститись подалі від входу, бо тут курити "не пасує". Чоловік допоміг жінці піднятись. У закладі пояснили, що через специфіку львівського діалекту фразу зрозуміли неправильно. Таким чином "не пасує" означало "недоречно курити в громадському місці".