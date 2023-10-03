Илон Маск попал в очередной скандал. Он опубликовал твит с "мемом" о президенте Украины, мол, прошло пять минут, а ты еще не попросил денег у США.
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При чем здесь автомобили
На фоне откровенно глупого сообщения Маска украинцы начали расписывать машины "Тесла" – эта фирма принадлежит именно Илону Маску.
Такую забавную надпись заметили в Днепре / Фото "Инсайдер"
А это уже фотография из Киева / Фото "Киев без цензуры"
После сообщения Маска украинские пользователи заподозрили его в пророссийских взглядах. Россияне, кстати, очень обрадовались и пишут, что "Маск как Крым – наш", иллюстрируя эти сообщения фотожабой миллиардера в матросском головном уборе с надписью "Севастополь".
Некоторые отмечают, что возмущаться действиями бизнесмена в соцсети Х, которая раньше была известна как твиттер и которую выкупил Маск, неэффективно, как и расписывать уже купленные авто. Впрочем, так украинцы выплескивают эмоции, ведь миллиардер пробил дно.
Сам Маск сейчас выкладывает у себя на странице мемы о геймерах и новой модели "Теслы".
Как отреагировали на пост Маска
- Сеть разразилась возмущением сразу, как только Илон выложил "мем". Его изображали в российской форме, как Сергея Шойгу, и писали, что он может упасть еще ниже. Большинство реакций содержало намеки на то, что Маск откровенно подыгрывает Путину и стал рупором российской пропаганды.
- Свои симпатии миллиардер демонстрировал не раз. Например, недавно был громкий скандал об отключении "Старлинков" у берегов Крыма.
- Эксперты считают, что причина его позиции не в деньгах: вряд ли Россия подкупила Маска, у которого куча доходов Вероятно, они играют на самолюбии, ведь Маску нравится подчеркивать, что он не такой, как все. Впрочем, это может иметь сокрушительные последствия для бизнеса миллиардера.