Илон Маск попал в очередной скандал. Он опубликовал твит с "мемом" о президенте Украины, мол, прошло пять минут, а ты еще не попросил денег у США.

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При чем здесь автомобили

На фоне откровенно глупого сообщения Маска украинцы начали расписывать машины "Тесла" – эта фирма принадлежит именно Илону Маску.

Такую забавную надпись заметили в Днепре / Фото "Инсайдер"

А это уже фотография из Киева / Фото "Киев без цензуры"

После сообщения Маска украинские пользователи заподозрили его в пророссийских взглядах. Россияне, кстати, очень обрадовались и пишут, что "Маск как Крым – наш", иллюстрируя эти сообщения фотожабой миллиардера в матросском головном уборе с надписью "Севастополь".

Некоторые отмечают, что возмущаться действиями бизнесмена в соцсети Х, которая раньше была известна как твиттер и которую выкупил Маск, неэффективно, как и расписывать уже купленные авто. Впрочем, так украинцы выплескивают эмоции, ведь миллиардер пробил дно.

Сам Маск сейчас выкладывает у себя на странице мемы о геймерах и новой модели "Теслы".

Как отреагировали на пост Маска