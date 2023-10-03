Ілон Маск утрапив у черговий скандал. Він опублікував твіт із "мемом" про президента України, мовляв, пройшло п'ять хвилин, а ти ще не попросив грошей у США.

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До чого тут автівки

На тлі відверто дурного допису Маска українці почали розписувати машини "Тесла" – ця фірма належить саме Ілону Маску.

Такий кумедний напис помітили в Дніпрі / Фото "Інсайдер"

А це вже світлина із Києва / Фото "Київ без цензури"

Після допису Маска українські користувачі запідозрили його в проросійських поглядах. Росіяни, до речі, дуже зраділи та пишуть, що "Маск як Крим – наш", ілюструючи ці дописи фотожабою мільярдера в матроському головному уборі з написом "Сєвастополь".

Дехто зауважує, що обурюватися діями бізнесмена в соцмережі Х, яка раніше була відома як твітер і яку викупив Маск, неефективно, як і розписувати вже куплені авто. Утім, так українці вихлюпують емоції, адже мільярдер пробив дно.

Сам Маск наразі викладає в себе на сторінці меми про геймерів і нову модель "Тесли".

Як відреагували на пост Маска