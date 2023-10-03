Ілон Маск утрапив у черговий скандал. Він опублікував твіт із "мемом" про президента України, мовляв, пройшло п'ять хвилин, а ти ще не попросив грошей у США.
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До чого тут автівки
На тлі відверто дурного допису Маска українці почали розписувати машини "Тесла" – ця фірма належить саме Ілону Маску.
Такий кумедний напис помітили в Дніпрі / Фото "Інсайдер"
А це вже світлина із Києва / Фото "Київ без цензури"
Після допису Маска українські користувачі запідозрили його в проросійських поглядах. Росіяни, до речі, дуже зраділи та пишуть, що "Маск як Крим – наш", ілюструючи ці дописи фотожабою мільярдера в матроському головному уборі з написом "Сєвастополь".
Дехто зауважує, що обурюватися діями бізнесмена в соцмережі Х, яка раніше була відома як твітер і яку викупив Маск, неефективно, як і розписувати вже куплені авто. Утім, так українці вихлюпують емоції, адже мільярдер пробив дно.
Сам Маск наразі викладає в себе на сторінці меми про геймерів і нову модель "Тесли".
Як відреагували на пост Маска
- Мережа вибухнула обуренням бувально одразу, щойно Ілон виклав "мем". Його зображували в російській формі, як Сєрґєя Шойгу, та писали, що він може впасти ще нижче. Більшість реакцій містила натяки на те, що Маск відверто підігрує Путіну та став рупором російської пропаганди.
- Свої симпатії мільярдер демонстрував не раз. Наприклад, нещодавно був гучний скандал щодо вимкнення "Старлінків" біля берегів Криму.
- Експерти вважають, що причина його позиції не в грошах: навряд чи Росія підкупила Маска, в якого купа доходів. Імовірно, вони грають на самолюбстві, адже Маску подобається підкреслювати, що він не такий, як усі. Утім, це може мати нищівні наслідки для бізнесу мільярдера.