Садовый обратился в иностранные учреждения, чтобы иметь информацию о лечении Назария Гусакова

Глава Львова Андрей Садовый предварительно узнал, что активист Назарий Гусаков сейчас находится в Италии. Чиновник обратился к итальянским ведомствам, чтобы узнать, получает ли мужчина помощь еще и за рубежом.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Андрея Садового в интервью для "Свобода Live".

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Садовый рассказал новые детали скандала о мошенничестве Назария Гусакова

Дело львовянина со спинально-мышечной атрофией Назария Гусакова приобрело большой резонанс. Мужчина собирал средства якобы на свое лечение и реабилитацию, но взамен, вероятно, обманывал людей. С помощью четырех финансовых учреждений и криптокошелька Гусаков смог накопить миллионы долларов. Полиция открыла уголовные производства по факту возможного мошенничества.

Сейчас Назарий Гусаков находится за границей. Его мать живет в Италии, поэтому городской голова Львова Андрей Садовый подозревает, что мужчина выехал именно в эту страну. Поэтому он обратился в дипломатические учреждения за информацией о лечении Гусакова.

Учитывая большой резонанс, я сделал официальные запросы в посольство Украины в Италии и в посольство Италии в Украине, потому что он, насколько мне известно, сейчас находится в Италии, потому что там живет его мама. Если он, возможно, получает еще помощь от итальянских органов государства или городов, то это было бы, наверное, нечестно. Я хочу знать эту информацию,

– сказал Садовый.

Чиновник также стремится получить данные от компании Рош, которая производит препарат Evrysdi. Вполне возможно, что Назарий обращался за помощью для приобретения лекарств в других странах.

К слову, Андрей Садовый был ошарашен новостью о том, что Гусаков собирал миллионы долларов, а не небольшие средства на массаж или какие-то вспомогательные вещи. Ведь с дорогостоящими лекарствами против СМА мужчине и еще одному больному помогала городская власть. Уже через несколько дней Назарий должен был получить очередную ампулу. Сейчас же правоохранители выявляют новые факты о о накоплении средств, которые могли использоваться не по целевому назначению.