Не только организаторов "пьяных вечеринок": адвокату обидчиков девушек также вручили повестку

Недавно сеть разразился громкий скандал – молодые люди, приехавшие в Киев из Ивано-Франковска, устраивали вечеринки, на которых издевались и обижали девушек. Правоохранители пришли к ним в гости: двум ребятам вручили подозрения, а остальным – повестки.

Кроме обидчиков повестку получил и адвокат Артем Захаров. Он подчеркнул, что был там только как защитник во время обыска и дальше делом молодых людей не будет заниматься.

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Адвокат тоже попал на фото ребят с повестками: в сети его ошибочно назвали одним из участников "пьяных вечеринок"

Во время обыска в квартире насильников правоохранители вручили подозрение 2 организаторам вечеринок. Остальным присутствующим выдали повестки.

Адвокат Артем Захаров, который прибыл на обыск, также получил повестку. Впоследствии в сети появились фото фигурантов дела с заполненными повестками в руках, среди которых была и фотография с адвокатом.

Некоторые медиа и телеграмм-каналы начали распространять фотографии и подписывать, что на фото – насильники, которые накачивали девушек наркотиками. Адвоката возмутил тот факт, что его поставили в один ряд с участниками отвратительных "пьяных вечеринок", он подчеркнул, что при необходимости будет защищать свои права.

Я был в информационном пространстве назван как участник "пьяных вечеринок", один из насильников. Некоторые новостные ресурсы уже такую информацию опровергли или удалили вместе с фотографией. Если нужно, то буду защищать свои права,

– отметил адвокат.

Скандал с "пьяными вечеринками" в Киеве Парни, переехавшие из Ивано-Франковска в Киев, начали устраивать в квартире вечеринки, на которых девушкам становилось плохо. В сети предположили, что молодые люди добавляют в алкоголь девушек "Ксанокс", из-за чего им и становится плохо. Организаторы вечеринок публиковали в соцсетях видео того, как они прикасаются к девушкам. Такие "пьяные вечеринки" вызвали возмущение в интернете, к ребятам пришла полиция.

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