Крім кривдників, повістку отримав й адвокат Артем Захаров. Він наголосив, що був там лише як захисник під час обшуку і далі справою парубків не займатиметься.

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Адвокат теж потрапив на фото хлопців з повістками: у мережі його помилково назвали одним з учасників "п'яних вечірок"

Під час обшуку у квартирі ґвалтівників правоохоронці вручили підозру 2 організаторам вечірок. Решті присутніх – видали повістки.

Адвокат Артем Захаров, який прибув на обшук також отримав повістку. Згодом у мережі з'явилися фото фігурантів справи з заповненими повістками в руках, серед яких була й світлина з адвокатом.

Деякі медіа та телеграм-канали почали ширити світлини й підписувати, що на фото – насильники, які накачували дівчат наркотиками. Адвоката обурив той факт, що його поставили в один ряд з учасниками огидних "п'яних вечірок", він наголосив, що за потреби захищатиме свої права.

Я був у інформаційному просторі названий як учасник "п’яних вечірок", один із ґвалтівників. Деякі новинні ресурси вже таку інформацію спростували або видалили разом з фотографією. Якщо потрібно, то буду захищати свої права,

– зазначив адвокат.

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