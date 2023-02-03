Крім кривдників, повістку отримав й адвокат Артем Захаров. Він наголосив, що був там лише як захисник під час обшуку і далі справою парубків не займатиметься.
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Адвокат теж потрапив на фото хлопців з повістками: у мережі його помилково назвали одним з учасників "п'яних вечірок"
Під час обшуку у квартирі ґвалтівників правоохоронці вручили підозру 2 організаторам вечірок. Решті присутніх – видали повістки.
Адвокат Артем Захаров, який прибув на обшук також отримав повістку. Згодом у мережі з'явилися фото фігурантів справи з заповненими повістками в руках, серед яких була й світлина з адвокатом.
Деякі медіа та телеграм-канали почали ширити світлини й підписувати, що на фото – насильники, які накачували дівчат наркотиками. Адвоката обурив той факт, що його поставили в один ряд з учасниками огидних "п'яних вечірок", він наголосив, що за потреби захищатиме свої права.
Я був у інформаційному просторі названий як учасник "п’яних вечірок", один із ґвалтівників. Деякі новинні ресурси вже таку інформацію спростували або видалили разом з фотографією. Якщо потрібно, то буду захищати свої права,
– зазначив адвокат.
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Військовий ЗСУ відреагував на видачу повісток хлопцям, які знущалися з дівчат
- Військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко закликав постраждалих дівчат написати заяви в поліцію. Зловмисники повинні понести справедливе покарання.
- Боєць зауважив, що ґвалтівників необхідно посадити у в'язницю на довгі роки. Проте аж ніяк не відправляти у Збройні Сили – українському війську такі не потрібні.
- Федоренко зізнався, що йому дуже болить від таких новин. Військовий вважаэ, що карати злочинців згідно з законодавством.