Секретарь СНБО рассказал в эфире телемарафона, часть этих "прихожан" уже обменивали на украинских военнопленных.

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Что сказал Данилов о скандале во Львове

Речь здесь не о верующих. Вы можете ходить в церковь, молиться Богу. Вы же не ходите к представителям ФСБ, скажем так, молиться,

– заявил Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины призвал ходить в те церкви, которые не имеют отношения к ФСБ и все будет хорошо.

Что известно о скандале с УПЦ МП во Львове

Во Львове состоялся пикет возле Свято-Владимирской церкви УПЦ МП в Сиховском районе. Активистка объясняла, что церкви московского патриархата во Львове не место.

После этого к девушке стали говорить якобы прихожанки храма. Одна из них начала объяснять, что якобы их церковь никак не связана с Россией.

А кто начал войну? Кто начал войну? Украинцы искренние!

– заявила одна из прихожанок.

Что происходило возле храма УПЦ МП во Львове: смотрите видео

В этот же день мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Свято-Владимирскую церковь на Сыхове демонтируют. Это ведь был самострой. Именно у этой церкви произошел скандал утром 4 апреля.



Церковь УПЦ МП на Сыхове демонтируют / Фото с телеграма Андрея Садового

Помещение по улице Пекарской передадут на баланс города.



В помещении на Пекарской будут развивать систему реабилитации / Фото с телеграма Андрея Садового

Более сложная ситуация с храмом на улице Бобанича. Там ведь имущество принадлежит общине, которая на словах уже отреклась от московского патриархата. Городской голова пояснил, что в этом храме есть два варианта:

стать украинской церковью официально;

пройти процесс национализации.

Мэр Львова заверил, что все необходимые документы уже подготовлены.



Что будет с церковью УПЦ МП во Львове решают / Фото с телеграмму Андрея Садового