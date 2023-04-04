Секретар РНБО розповів у ефірі телемарафону, що частину цих "парафіян" вже обмінювали на українських військовополонених.

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Що сказав Данілов про скандал у Львові

Мова тут не про вірян. Ви можете ходити до церкви, молитися Богу. Ви ж не ходите до представників ФСБ, скажімо так, молитись,

– заявив Данілов.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України закликав ходити до тих церков, які не мають стосунку до ФСБ і все буде добре.

Що відомо про скандал з УПЦ МП у Львові

У Львові відбувся пікет біля Свято-Володимирської церкви УПЦ МП у Сихівському районі. Активістка пояснювала, що церкві московського патріархату у Львові не місце.

Після цього до дівчини почали говорити нібито парафіянки храму. Одна з них почала пояснювати, що нібито їхня церква ніяк не пов'язана з Росією.

А хто почав війну? Хто почав війну? Українці щирі!

– заявила одна з парафіянок.

Що відбувалось біля храму УПЦ МП у Львові: дивіться відео

Варто додати, що у цей же день мер Львова Андрій Садовий заявив, що Свято-Володимирську церкву на Сихові демонтують. Адже це був самобуд. Саме біля цієї церкви відбувся скандал вранці 4 квітня.

Приміщення на вулиці Пекарській передадуть на баланс міста. Складніша ситуація із храмом на вулиці Бобанича. Адже там майно належить громаді, яка на словах вже відреклася від московського патріархату.

Міський голова пояснив, що стосовно цього храму є два варіанти:

або стати українською церквою офіційно;

або пройти процес націоналізації.

Мер Львова запевнив, що всі необхідні документи вже підготували.