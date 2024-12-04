Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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Пророссийские монахини на рождественской ярмарке

Несмотря на то, что большинство палаток на рождественской ярмарке в Щецине имеют похожий вид, одна из них попала в заголовки газет.

Речь идет о лотке под номером 34, которой руководит православный монастырь Святой Елизаветы из Беларуси. Как сообщил "Белсат", эта женская монашеская община подчиняется Московскому патриархату и активно поддерживает режим Александра Лукашенко и российское вторжение в Украину.

Об этом сообщили активисты, живущие в Щецине, выходцы из Беларуси, которые наткнулись на стенд монахинь на выходных и решили устроить перед ним акцию протеста.

"Эти монахини ездят на всевозможные мероприятия в Европе, чтобы торговать и зарабатывать деньги, часть из которых идет на поддержку режима Лукашенко, а часть – на поддержку российских военных в Украине", – рассказала Ольга Хомич из общественной инициативы белорусов "Щецин 646" в интервью Polsat News.

Женщина добавила, что эти монахини не скрывают, что покупают снаряжение, автомобили и даже боеприпасы для российских солдат.

Реакция организаторов

О протесте узнало руководство муниципального предприятия, которое организовывает ярмарку. Проанализировав ситуацию, было быстро принято решение расторгнуть контракт с монахинями, которые руководили ярмаркой.

"После того, как мы получили информацию о том, какую дополнительную деятельность осуществляют монахини, мы приняли меры, чтобы не допустить их дальнейшей продажи", – сообщила Целина Волош, пресс-секретарь компании Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Однако, как сообщает "Белсат", проблема белорусских монахинь касается не только рождественской ярмарки в Щецине. Ранее стенд монахинь появился на Фестивале трех культур во Влодаве в сентябре, а также на Вольском православном кладбище в Варшаве во время Дня всех святых.