Видео на сайте венгерского правительства заменили без объяснений. Ранее в украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на скандал, однако извинений от венгерской стороны так и не получили.

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Что известно о скандале с "российским" Крымом на карте

Скандальное видео было опубликовано во вторник, 30 мая, однако оппозиционные СМИ Венгрии заметили его только в пятницу. Таким образом, фонд якобы хотел призвать к миру в Украине. Правда, мир по версии представителей провластного фонда Századvég должен наступить не путем вывода российских войск с территории Украины, а после взаимного прекращения огня.

Кроме того, в видеоряде появилась и карта Украины – но почему-то Крым в ней был обозначен как территория России. Почему – непонятно, ведь Венгрия, как и большинство стран мира, официально не признала аннексию Крыма Россией законной. Но и ни одного комментария по ситуации в правительстве страны не дали.

Впоследствии на возмутительную карту Украины отреагировали в МИД. Венгрию призвали прекратить провокации и придерживаться взятых на себя обязательств в рамках членства в ЕС, НАТО и ООН.

Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,

– сообщили в министерстве.

Но никаких объяснений или извинений от венгерской стороны так и не последовало. 3 июня видео молча удалили и заменили новым, на котором Крым уже обозначен территорией Украины.

В какие еще скандалы попадала Венгрия