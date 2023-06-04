Видео на сайте венгерского правительства заменили без объяснений. Ранее в украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на скандал, однако извинений от венгерской стороны так и не получили.
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Что известно о скандале с "российским" Крымом на карте
Скандальное видео было опубликовано во вторник, 30 мая, однако оппозиционные СМИ Венгрии заметили его только в пятницу. Таким образом, фонд якобы хотел призвать к миру в Украине. Правда, мир по версии представителей провластного фонда Századvég должен наступить не путем вывода российских войск с территории Украины, а после взаимного прекращения огня.
Кроме того, в видеоряде появилась и карта Украины – но почему-то Крым в ней был обозначен как территория России. Почему – непонятно, ведь Венгрия, как и большинство стран мира, официально не признала аннексию Крыма Россией законной. Но и ни одного комментария по ситуации в правительстве страны не дали.
Впоследствии на возмутительную карту Украины отреагировали в МИД. Венгрию призвали прекратить провокации и придерживаться взятых на себя обязательств в рамках членства в ЕС, НАТО и ООН.
Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах,
– сообщили в министерстве.
Но никаких объяснений или извинений от венгерской стороны так и не последовало. 3 июня видео молча удалили и заменили новым, на котором Крым уже обозначен территорией Украины.
В какие еще скандалы попадала Венгрия
- Венгрия продолжает блокировать финансовую помощь Украине от Евросоюза. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не снимет запрет, пока Украина не исключит венгерский OTP Bank из перечня международных спонсоров войны. Банк все еще сотрудничает с Россией и признает квазиреспублики на Востоке.
- Ранее Орбан также цинично заявлял, что Украина не удастся выиграть в войне. Он также заявил, что военная помощь от Запада якобы только "усугубляет ситуацию". В МИДе ответили, что "в Кремле должны радоваться", ведь своими заявлениями Орбан снимает с России ответственность за развязывание войны.
- В МИД Венгрии не так давно сделали абсурдное заявление о Зеленском – якобы он пытается подорвать независимость и суверенитет Венгрии. Также он заявил, что президент Украины призвал к подрыву газопровода "Дружба".