Відео на сайті угорського уряду замінили без жодних пояснень. Раніше в українському Міністерстві закордонних справ відреагували на скандал, проте вибачень від угорської сторони так і не отримали.

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Що відомо про скандал з "російським" Кримом на мапі

Скандальне відео опублікували у вівторок, 30 травня, проте опозиційні ЗМІ Угорщини помітили його тільки в п'ятницю. У такий спосіб фонд нібито хотів закликати до миру в Україні. Щоправда, мир за версією представників провладного фонду Századvég має настати не шляхом виведення російських військ з території України, а після взаємного припинення вогню.

Окрім того, у відеоряді з'явилася і карта України – але чомусь Крим у ній був позначений як територія Росії. Чому – незрозуміло, адже Угорщина, як і більшість країн світу, офіційно не визнала анексію Криму Росією законною. Але і жодного коментаря щодо ситуації у уряді країни не дали.

Згодом на обурливу мапу України відреагували у МЗС. Угорщину закликати припинити провокації та дотримуватися взятих на себе зобов'язань в рамках членства у ЄС, НАТО та ООН.

Позначення Кримського півострова територією, яка не входить до складу України, суперечить неодноразово заявленій позиції офіційного Будапешта про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах,

– повідомили у міністерстві.

Та жодних пояснень чи вибачень від угорської сторони так і не надійшло. Натомість 3 червня відео мовчки видалили і замінили новим, на якому Крим вже позначений територією України.

В які ще скандали потрапляла Угорщина