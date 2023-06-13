"Ответил" за оскорбление военной: экс-нардепа Тараса Черновола кинули на помойку, облив зеленкой

В Киеве активисты бросили в помойку бывшего народного депутата Тараса Черновола. Ранее он попал в громкий скандал и обозвал руководительницу медицинской службы "Волки Да Винчи" Алину Михайлову "подолигархической шм**ой".

Экс-нардепа киевские поклонники Алины Михайловой встретили 13 июня. Его облили неизвестной жидкостью из бутылки, зеленкой и бросили в помойку. Во время этого активисты обвинили Черновола в оскорблении военной, однако он в очередной раз начал отвергать свою вину.

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Активисты облили Черновола зеленкой

После встречи с активистами Черновол начал звонить в полицию и сообщать о нападении прямо из мусорника.

Впоследствии бывший депутат попытался скрыться, однако активисты шли следом, восклицая: "Позор!" в громкоговоритель. Один из участников акции поинтересовался у Тараса Черновола, зачем он оскорбил военную и невесту погибшего Михаила Коцюбайло, однако он снова стал отрицать свою вину.

Черновол в очередной раз заявил, что его не так поняли, и Алину Михайлову он "подолигархической ш**рой" не называл, а его слова касались "следующей темы о свободе слова".

На действия активистов отреагировала и сама Алина Михайлова в своем инстаграме.

Во-первых, невероятно рада, что славные традиции мусорной люстрации живы. Регионалы и предатели должны оглядываться, а не "умничать" по телевидению. Во-вторых, очень благодарю украинский народ, что среди нас до сих пор есть много неравнодушных и принципиальных граждан,

– написала она.

Напоследок Михайлова добавила, что лицу Тараса Чорновила очень "подходит" зеленка.

Чорновил оскорбил военную: что известно о скандале

Сообщение, спровоцировавшее скандал, Тарас Чорновил опубликовал 29 мая. В нем он пожаловался на то, что Алину Михайлову позвали на интервью с Яниной Соколовой, и возмутился, что на передаче зовут только "зелено-ватных мразот", но "нормальным честным людям" слова не дают.

Назвал он Алину Михайлову, военную медикиню, и "пидолигархической шм*рой", однако уже через несколько дней возразил собственным словам после того, как получил много негативных комментариев. Впоследствии сообщение он удалил, однако написал новый, в котором попытался оправдаться.

Там Чорновил заявил, что хоть к самой Михайловой относится негативно, обозвать ее он бы не мог, потому что "имеет принципы высказываний о женщинах". Потом он все же заметил, что несколько депутаток из партии "Слуга народа" он все же хотел бы назвать этим словом, однако "ни раз этого не сделал".

Ответ Алины Михайловой на скандал: коротко