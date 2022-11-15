Солдат воинской части А7107 Виктор Якименко ехал к семье на поезде "Днепр – Киев" №731 ("Интерсити"). На военного пожаловались два человека, сидевших рядом. Они заявили, что от защитника "плохо пахнет".

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Как отреагировал Кулеба

Министр иностранных дел, осуждая скандал с Укрзализныцей, упомянул случай из своей жизни. В 2008 году Кулеба летел по внутреннему рейсу в США между двумя штатами. По его словам, когда все заняли свои места, стюардесса объявила о том, что на борту находятся четверо военных, возвращающихся домой с войны. Она призвала поблагодарить их за службу аплодисментами.

Кулеба заверил, что аплодировали все пассажиры самолета. Это был очень человечный жест благодарности. Скорее всего, солдаты возвращались в то время из Ирака. Но даже разное отношение в американском обществе к той войне не повлияло на почет к военным.

По словам министра, солдат заслуживает уважения безотносительно любого контекста: политики, социального статуса, культурных, эстетических или ароматических убеждений.

В Украине уважение к солдату должно быть вне любого контекста, если ты украинец и это украинский солдат,

– пишет Кулеба

Дмитрий Кулеба выразил свою благодарность и уважение к украинскому солдату, Виктору Якименко. Он пожелал ему хорошо провести отпуск с родными, к которым он вернулся с Донбасса.



По словам чиновника, проблема была отнюдь не в работниках УЗ, а как раз в соседях военного, которым что-то там якобы "пахло". Он считает, что мужчины не прошли проверку на человечность и уважение.

Кулеба подчеркнул, что пахнет не от солдата, а от тех, кто его презирает. Наше общее дело – воспитать в обществе по крайней мере такое же уважение к нашим солдатам, которое воспитали в США по отношению к своим.

Военнослужащего выгнали из вагона: что известно

14 ноября Укрзализныця попала в очередной скандал. Проводники поезда выгнали военнослужащего в тамбур якобы из-за плохого запаха.

В компании заявили, что разобрались в ситуации. Военному в качестве извинений предложили компенсировать билет на поезд и приобрести еще один.

В соцсети возмутились этим случаем. Украинцы просят Укрзалізницю уволить эту проводницу, сделать для военного бесплатный проезд на всю жизнь и отправить проводников на передовую.

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