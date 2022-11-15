Солдат військової частини А7107 Віктор Якименко їхав до родини поїздом "Дніпро – Київ" №731 ("Інтерсіті"). На військового поскаржились два чоловіки, які сиділи поруч. Вони заявили, що від захисника "погано пахне".

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Як відреагував Кулеба

Міністр закордонних справ, засуджуючи скандал з Укрзалізницею, згадав випадок зі свого життя. У 2008 році Кулеба летів внутрішнім рейсом у США між двома штатами. За його словами, коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила про те, що на борту перебувають четверо військових, які повертаються додому з війни. Вона закликала подякувати їм за службу оплесками.

Кулеба запевнив, що аплодували всі пасажири літака. Це був дуже людяний жест вдячності. Швидше за все, солдати поверталися у той час з Іраку. Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на шану до військових.

За словами міністра, солдат заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту: політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань.

В Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат,

– пише Кулеба

Дмитро Кулеба висловив свою вдячність та повагу до українського солдата, Віктора Якименка. Він побажав йому гарно провести відпустку з рідними, до яких він повернувся з Донбасу.



За словами посадовця, проблема була аж ніяк не в працівниках УЗ, а якраз в сусідах військового, яким щось там нібито "тхнуло". Він вважає, що чоловіки не пройшли перевірку та людяність та повагу.

Кулеба наголосив, що тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає. Наша спільна справа – виховати в суспільстві принаймні таку ж повагу до наших солдатів, яку виховали у США щодо своїх.

Військовослужбовця вигнали з вагона: що відомо

14 листопада Укрзалізниця потрапила у черговий скандал. Провідники потягу вигнали військовослужбовця у тамбур нібито через поганий запах.

У компанії заявили, що розібрались у ситуації. Військовому як вибачення запропонували компенсувати квиток на поїзд та придбати ще один.

У соцмережі обурились цим випадком. Українці просять Укрзалізницю звільнити цю провідницю, зробити для військового безкоштовний проїзд на все життя та відправити провідників на передову.

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