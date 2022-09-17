Настоятель Киево-Печерской лавры, вероятно, отчитал монаха за критику путина: запись разговора

В сети распространяют запись, на которой, скорее всего, Павел Лебедь (Мерседес) отчитывает монаха Киево-Печерской лавры. При этом мужчина, голос которого очень похож на голос настоятеля, оскорбляет и проклинает монаха.

Из аудиозаписи создается впечатление, что монаха отчитывается сам настоятель Киево-Печерской лавры. По крайней мере, голос похож на голос Павла "Мерседеса", также об этом могут свидетельствовать полномочия, о которых во время разговора говорит мужчина, сообщает 24 канал.

К теме Священник московского патриархата передавал россиянам секретные данные об ВСУ в Северодонецке

Что случилось

Вероятно, "Мерседес" обвиняет монаха в том, что он в своих постах в фейсбуке критикует путина и обозвал его "х**лом". Также он критикует его за слова в соцсетях о том, что поддерживающие путинскую войну должны быть отстранены от церкви на несколько лет.

Также мужчина с голосом настоятеля Павла обзывает монаха скотом и этим самым обидным словом, сравнил его с Иудой. Также он начал проклинать его семью и говорить о том, что монах вроде бы крадет и служить в лавре больше не будет.

Кроме этого, голос настоятеля заявил монаху, что он вроде бы в сговоре с Поликарпом "и другими". Мол, монах делает "бунт власти". О какой власти говорится – непонятно. Вероятно, о церкви.

Аудиозапись разговора обнародовал активист Сергей Стерненко:

Заметим, что ранее "Мерседес" публично отрицал принадлежность Крыма к Украине и российскую агрессию. Священнослужителя прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, за что митрополит и попал в список сайта "Миротворец".

Предыдущие скандалы с Павлом "Мерседесом"

Сначала священнослужитель стал скандальноизвестным из-за своей любви к дорогим автомобилям и нежеланию соблюдать правила дорожного движения, из-за чего митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".

В 2018 году настоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, которая впоследствии была удалена из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинцев – лавру – в РПЦ и передать ее новой Поместной церкви.

В разгар пандемии скандальный настоятель Киево-Печерской Лавры с размахом отпраздновал 60-летие. В локдаун в его резиденцию в монастыре приехала примерно сотня человек, карантинных ограничений они не соблюдали. Кроме того, митрополит УПЦ МП сделал себе подарок – вдоль галереи Дальних пещер, построенной в XVIII веке, устроил курятник. Кроме породистых кур и уток, там содержатся редкие фазаны и экзотические павлины.

Также он "отпускал грехи" маньяку Оноприенко и не сдал его полиции. Мол, надеялся, что тот станет на путь истинный.

При этом "Мерседес" – антивакцинатор. В целом, основным участником акции против COVID-вакцинации в Украине стала Русская православная церковь. Она активно призывала людей выйти на митинг против прививок.

К теме – действительно ли УПЦ МП разорвала связи с москвой: смотрите видео