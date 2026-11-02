Скандал с военными на Петропавловской Борщаговке: фото и видео

В понедельник, 2 ноября, в Петропавловской Борщаговке в Киевской области возник конфликт возле частного дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии. К вечеру ситуация обострилась.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке

По сообщениям СМИ, у ворот здания собрались местные жители, которые требовали пропустить медицинских работников к пострадавшим.

Во время давки возникли столкновения, был применен слезоточивый газ. Сообщалось о запуске дымовых шашек, повреждении ограждения и разбитых окнах.

Ситуация на месте событий: смотрите видео

На месте толпа людей скандирует "Позор!", среди них много молодежи, которая заявляет, что ей не все равно и что она против произвола.

Люди кричат "Позор!": смотрите видео

Ситуация в Петропавловской Борщаговке привлекла внимание руководства страны. На место конфликта лично прибыл глава Офиса Президента Кирилл Буданов.

Буданов лично прибыл на место: смотрите видео

Конфликт в Петропавловской Борщаговке: фото