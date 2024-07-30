Путин все одобрил: как Кадыров создал серьезную проблему для диктатора

В России крупная компания Wildberries объединилась с другой. Сделку курировал известный российский олигарх Сулейман Керимов. Впрочем мужчина, который имел 1% акций в Wildberries, оказался недовольным и обратился за помощью к самому Рамзану Кадырову.

На самом деле за всеми этими соглашениями стоял не Керимов, а путинский режим. Об этом 24 Каналу рассказал публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, добавив, что кремлевские чиновники не могут жить на одну зарплату, поэтому ищут возможности для заработка.

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Возможен ли конфликт между Путиным и Кадыровым

Каждый путинский чиновник хочет зарабатывать хотя бы 1 миллиард долларов в год. Поэтому в ситуации с компанией Wildberries все произошло по привычному российскому сценарию. Сначала судьба фирмы никогда не волновала, пока ее владельцы не стали долларовыми миллионерами.

После этого глава администрации Владимира Путина Антон Вайно, который связан с Керимовым, решил забрать все это себе.

Он пошел к Путину, показал доклады и взялся убеждать, что сделка о поглощении компании якобы будет выгодной для страны. Это было сделано, а Путин все одобрил,

– отметил Ростислав Мурзагулов.

Когда в дело вмешался Кадыров, это стало определенным вызовом для российского диктатора. Теперь он находится в очень сложной ситуации, ведь должен поставить на место Кадырова, который очень грубо высказался о том, что произошло. Вместе с тем он понимает, что нет для никаких возможностей, чтобы резко говорить с чеченским лидером.

Другой вариант – сказать, что его глава администрации был неправ, но это пошатнет их отношения. Ведь чиновник такого высокого уровня поймет, что Путин не может приструнить Кадырова.

Начнется очень "интересная" ситуация, которая назревала еще в 2022 году. Тогда многие убеждали главу Кремля, что война похоронит российскую экономику, но решение было другим. Возможно, теперь ситуация с Wildberries покажет, что в России могут "кинуть" любого,

– отметил общественный деятель.

Все это может привести к серьезному расстройству. Стоит вспомнить, как распался Советский Союз. Тогда все поняли, что нет никакого смысла что-то делать, потому что отсутствует какая-либо перспектива. То же самое можно ожидать в России.