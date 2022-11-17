Он молится на польском или русском: в Сейме поставили на место антиукраинского депутата

В польском Сейме решили поставить на место депутата с явно антиукраинской позицией Гжегожа Брауна. Это сделала вице-спикер Малгожата Госевска.

Она сделала это после того, как он выступил с откровенно антиукраинской тирадой на заседании 16 ноября. Вице-спикер нижней палаты парламента не слишком подбирала слова, характеризуя депутата ультраправой партии "Конфедерация". Его она обозвала "российской портянкой".

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Вице-спикер жестко прошлась по депутату

К сожалению, пророссийские "консервы" выстреливают даже там, где этого меньше всего ждешь. Но, к счастью, они попадают на сокрушительную критику. Именно так произошло с Гжегожем Брауном. Между ним и вице-спикером Сейма вспыхнул спор. Произошел он на фоне обсуждения законопроектов, которые касались изменений закона о налоге на отдельные финансовые учреждения, а также закона о государственных финансах.

Брауна возмутил тот факт, что закон был принят в связи с войной в Украине. Якобы он хочет понять, при каких условиях Польша сможет вернуться к "нормальной жизни".

Его тираду вице-спикер прервала. Она выключила микрофон депутату из-за того, что он исчерпал лимит своей речи. И, согласно протоколу, пригласила к трибуне следующего представителя парламента, что очень возмутило Брауна. Он отметил, что соответствующее поведение – хамское. Госевска за словом в карман не полезла.

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Он еще молится на польском языке или уже на русском?.. Самый большой хам Республики Польской – российская портянка! Этот депутат – хам!

– подчеркнула она.

Кто такой Гжегож Браун

В польском языке словосочетание "российская портянка" оскорбительное. С его помощью выражают презрение тем, кто либо распространяет пропаганду Кремля, либо просто действует в пользу России.

Вкратце пройдемся по самой персоне депутата. Заметим, что он известен своими откровенно пророссийскими взглядами. Неудивительно, что парламентария регулярно цитируют российские СМИ.

Добавим, что он был единственным, кто в январе в Сейме не проголосовал за резолюцию. В нем парламентарии обращались в ЕС и НАТО, чтобы Украина получила помощь в войне с Россией.

Кроме того, Браун причастен к антиукраинскому митингу, который прошел в сентябре в Варшаве. Заметим, что на него никто так и не пришел.

Из-за России в Польше упали ракеты

Напомним, что накануне из-за российской агрессии на территорию Польши упали две ракеты. По предварительной информации, говорится о снарядах С-300, выпущенных украинским ПВО.

Сразу же оговоримся, что мировое сообщество, а также сами поляки не считают виновной в этом Украину. Все прекрасно понимают, что наше государство вынуждено было защищаться. А именно Россия наносит массированные, и не только, ракетные удары.

И именно от рук российских военных 15 ноября в Пшеводове погибли два мирных жителя. Напомним, что этот населенный пункт граничит с Львовской и Волынской областями. Расположен он в 6 километрах от границы с Украиной.

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