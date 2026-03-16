Под хохот класса: учительница вытерла ноги о голову ученика, который убирал вещи с пола

В Киевском инженерном лицее произошел инцидент с участием учительницы и ученика. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как парень собирал рассыпанные на полу вещи, тогда как педагог начала вытирать ноги об его голову.

О таком информирует "ТСН".

Что известно об этом инциденте?

Сетью распространяется видео из одной из столичных школ. На нем видно, как учительница позволила себе унизительные жесты в отношении ученика, который убирал рассыпанные на пол вещи.

На кадрах можно увидеть, как парень падает вместе с коробкой. Впрочем неизвестно, что стало причиной падения – сам споткнулся или толкнул кто-то из одноклассников.

Тогда вместо поддержки ученика, учительница подошла к нему и начала имитировать вытирание обуви о его голову. Сначала одной ногой, а потом другой. Все это происходило под громкий хохот других учеников. Вероятно, кто-то из них снял это видео и впоследствии опубликовал в сети.

Что об этом говорит местная власть?

Чиновники Дарницкой РГА не раскрыли возраст ученика и данных педагога, хотя судя по видео, она имеет значительный педагогический опыт.

В управлении образования и администрации лицея сообщили, что инцидент произошел 10 марта во время перерыва в учебном кабинете 10-го класса, сообщил председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

Кроме того, чиновник отметил, что после внутреннего расследования педагог предоставила руководству объяснения и подала заявление об увольнении. Впрочем детали того, почему учительница унизила ученика, пока не разглашают.

Председатель РГА добавил, что на основании поданного заявления издан приказ об увольнении работника по соглашению сторон. По информации лицея, обращений или жалоб от ученика или его родителей в администрацию не поступало. Состояние ученика удовлетворительное – он продолжает обучение в заведении.

В то же время правовую оценку обстоятельств происшествия будут предоставлять уполномоченные органы Национальной полиции, с которыми администрация учебного заведения сотрудничает.

Также в Дарницкой РГА отметили, что в таких ситуациях руководство учебных заведений обязано действовать строго в рамках закона. Также председатель РГА отметил, что в 2026 году подобных случаев ненадлежащего поведения учителей в районе зафиксировано не было.

