В Черновцах писали, что зрителей закрыли на ключ в кинозале: что говорят в "Синема Сити"
- В Черновцах местная жительница утверждала, что зрителей закрыли на ключ в кинозале "Синема Сити" во время сеанса.
- В "Синема Сити" опровергли это, заявив, что двери оборудованы системой "антипаника", которая позволяет свободный выход, и инициировали внутреннюю проверку.
В Черновцах разгорелся скандал в кинотеатре "Синема Сити". Местная жительница утверждала, что зрителей закрыли на ключ в кинозале во время сеанса, из-за чего они якобы не могли выйти.
В компании, которая занимается сетью кинотеатров, уже отреагировали на сообщение черновчанки. Об этом пишет "Черновицкий луч".
Что писала черновчанка об инциденте в кинотеатре?
Об инциденте в соцсети Threads написала черновчанка Виктория. Женщина отметила, что 15 февраля в ТРЦ "Буковина Мол" в кинотеатре "Синема Сити" во время сеанса двери зала были закрыты на замок, а работников рядом не было.
Невозможно было выйти, ни если кому-то стало плохо, ни в уборную. У дверей собралось 5 – 6 человек, номера для связи не было, горячая линия ТРЦ не отвечала,
– рассказала Виктория.
Она также подчеркнула, что ситуацию удалось решить только через отдел аренды, благодаря работнице.
"Считаю, что закрывать людей в зале недопустимо, особенно в условиях войны, в панике работники могут просто забыть за людей", – отметила черновчанка.
Как прокомментировали ситуацию в "Синема Сити"?
В сети "Синема Сити" опровергли информацию о закрытии зала в кинотеатре в Черновцах. В компании отметили, что персонал кинотеатра всегда оставляет кинозалы открытыми без ограничения возможности свободного выхода посетителей в любое время.
После начала сеанса двери прикрываются с целью обеспечения качественного потребления контента: яркость картинки и звука. При этом, все двери кинозалов оборудованы световой системой безопасности "антипаника", которая предусматривает возможность свободного открытия дверей изнутри в любой момент. Для открытия необходимо нажать на горизонтальную ручку – после этого двери автоматически открываются,
– объяснили в администрации.
После сообщения о возможном инциденте работники кинотеатра проверили ситуацию и заявили об отсутствии технических неисправностей. Также в сети инициировали внутреннюю проверку.
"Дополнительно инициирована внутренняя проверка для выяснения всех обстоятельств ситуации. Проведенные повторные тесты подтвердили исправность системы "антипаника" во всех кинозалах", – добавили в кинотеатре.
В "Синема Сити" также подчеркнули, что каждый зал имеет три эвакуационных выхода, а работники дважды за сеанс проверяют ход показа на предмет комфорта и безопасности гостей.
