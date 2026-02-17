У компанії, яка опікується мережею кінотеатрів, уже відреагували на допис чернівчанки. Про це пише "Чернівецький промінь".

Що писала чернівчанка про інцидент у кінотеатрі?

Про інцидент у соцмережі Threads написала чернівчанка Вікторія. Жінка зазначила, що 15 лютого в ТРЦ "Буковина Мол" у кінотеатрі "Сінема Сіті" під час сеансу двері залу були зачинені на замок, а працівників поруч не було.

Неможливо було вийти, ні якщо комусь стало погано, ні до вбиральні. Біля дверей зібралося 5 – 6 людей, номеру для зв'язку не було, гаряча лінія ТРЦ не відповідала,

– розповіла Вікторія.

Вона також підкреслила, що ситуацію вдалося розв'язати лише через відділ оренди, завдяки працівниці.

"Вважаю, що закривати людей у залі неприпустимо, особливо в умовах війни, в паніці працівники можуть просто забути за людей", – наголосила чернівчанка.

Як прокоментували ситуацію у "Сінема Сіті"?

У мережі "Сінема Сіті" спростували інформацію про зачинення залу у кінотеатрі у Чернівцях. У компанії зауважили, що персонал кінотеатру завжди лишає кінозали відчиненими без обмеження можливості вільного виходу відвідувачів у будь-який час.

Після початку сеансу двері причиняються з метою забезпечення якісного споживання контенту: яскравість картинки та звуку. При цьому, всі двері кінозалів обладнані світовою системою безпеки "антипаніка", яка передбачає можливість вільного відкриття дверей зсередини у будь-який момент. Для відкриття необхідно натиснути на горизонтальну ручку – після цього двері автоматично відчиняються,

– пояснили в адміністрації.

Після повідомлення про можливий інцидент працівники кінотеатру перевірили ситуацію та заявили про відсутність технічних несправностей. Також у мережі ініціювали внутрішню перевірку.

"Додатково ініційовано внутрішню перевірку для з'ясування всіх обставин ситуації. Проведені повторні тести підтвердили справність системи "антипаніка" у всіх кінозалах", – додали у кінотеатрі.

У "Сінема Сіті" також підкреслили, що кожна зала має три евакуаційні виходи, а працівники двічі за сеанс перевіряють перебіг показу на предмет комфорту та безпеки гостей.

