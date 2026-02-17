В компании, которая занимается сетью кинотеатров, уже отреагировали на сообщение черновчанки. Об этом пишет "Черновицкий луч".

Что писала черновчанка об инциденте в кинотеатре?

Об инциденте в соцсети Threads написала черновчанка Виктория. Женщина отметила, что 15 февраля в ТРЦ "Буковина Мол" в кинотеатре "Синема Сити" во время сеанса двери зала были закрыты на замок, а работников рядом не было.

Невозможно было выйти, ни если кому-то стало плохо, ни в уборную. У дверей собралось 5 – 6 человек, номера для связи не было, горячая линия ТРЦ не отвечала,

– рассказала Виктория.

Она также подчеркнула, что ситуацию удалось решить только через отдел аренды, благодаря работнице.

"Считаю, что закрывать людей в зале недопустимо, особенно в условиях войны, в панике работники могут просто забыть за людей", – отметила черновчанка.

Как прокомментировали ситуацию в "Синема Сити"?

В сети "Синема Сити" опровергли информацию о закрытии зала в кинотеатре в Черновцах. В компании отметили, что персонал кинотеатра всегда оставляет кинозалы открытыми без ограничения возможности свободного выхода посетителей в любое время.

После начала сеанса двери прикрываются с целью обеспечения качественного потребления контента: яркость картинки и звука. При этом, все двери кинозалов оборудованы световой системой безопасности "антипаника", которая предусматривает возможность свободного открытия дверей изнутри в любой момент. Для открытия необходимо нажать на горизонтальную ручку – после этого двери автоматически открываются,

– объяснили в администрации.

После сообщения о возможном инциденте работники кинотеатра проверили ситуацию и заявили об отсутствии технических неисправностей. Также в сети инициировали внутреннюю проверку.

"Дополнительно инициирована внутренняя проверка для выяснения всех обстоятельств ситуации. Проведенные повторные тесты подтвердили исправность системы "антипаника" во всех кинозалах", – добавили в кинотеатре.

В "Синема Сити" также подчеркнули, что каждый зал имеет три эвакуационных выхода, а работники дважды за сеанс проверяют ход показа на предмет комфорта и безопасности гостей.

