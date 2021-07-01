Об этом в интервью в программе "Перекрестный допрос" заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко. Она отметила, что к скандалу вокруг Sky Mall якобы причастно окружение пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Интересно Он мне не интересен, – Зеленский об отношениях с Порошенко

"Это дело очень длинное и длится 8 – 10 лет, оно не расследовалось во времена Порошенко, ведь там в коррумпировании было привлечено его ближайшее окружение", – отметила нардепка.

У инвесторов лопнуло терпение, – Янченко

У эстонских инвесторов лопнуло терпение именно потому, что дело так долго затягивают. Они подали иск в Вашингтонский суд, в котором просят возместить убытки в сумме 750 миллионов долларов.

Это означает, что за коррупцию в окружении Порошенко заплатит каждый украинец. Мы с вами, не причастные к этим злодеяниям, будем вынуждены тоже заплатить,

– отметила она.

Янченко: Украина получит огромное пятно на репутации

Также нардепка отметила, что кроме потерь в бюджете государство будет иметь и другие последствия, если проиграет международный арбитраж.

Украина получит огромное пятно на репутации и уничтоженный инвестиционный имидж,

– добавила Янченко.

Необходимо вручить подозрения, – нардепка

По словам Янченко, на урегулирование вопроса есть лишь 6 месяцев.

"Я считаю, что у Украины есть шанс не допустить начала международного арбитража. Сделать это очень просто – надо вручить подозрения всем фигурантам рейдерского захвата Sky Mall. Фамилии известны, о них знают в Офисе генпрокурора", – заверила она.

Янченко предлагать министру юстиции собрать круглый стол, на котором будут присутствовать правоохранительные органы и представители Офиса генпрокуратура. Нардеп надеется, что таким образом получится "сдвинуть дело с мертвой точки".

Скандал вокруг Sky Mall: что известно