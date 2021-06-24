По словам Зеленского, сначала все поддерживали бывшего главу страны, думали о больших изменениях в Украине. Но потом все поняли, что он уже не является кем-то в политике и не готов это осознать.

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"Он мне не интересен. Честно говоря, он мне был не интересен, даже когда он был президентом Украины. Все эти страшные записи, я считаю, являются чистой государственной изменой", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, то, что сделал Порошенко, когда все полномочия в переговорах предоставил Виктору Медведчуку между Украиной и Россией, означают, что никто не был заинтересован в окончании войны.

"То есть люди делали деньги. Вот и все. Я хотел сказать резко, просто не мог себе позволить, когда они говорят о "красных линиях", то они перешли не "красные", а "кровавые линии". То есть они зарабатывали конкретно на смерти военных. Я так считаю, это мое мнение. Это не приговор суда, все же", – отметил Зеленский.

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