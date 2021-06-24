За словами Зеленського, спочатку всі підтримували колишнього очільника країни, думали про великі зміни в Україні. Але потім зрозуміли, що він вже не є кимось у політиці і не готовий це усвідомити.

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"Він мені не цікавий. Чесно кажучи, він мені був не цікавий, навіть коли він був президентом України. Всі ці страшні записи ("плівки Медведчука" – 24 канал), я вважаю, є чистою державною зрадою", – наголосив Зеленський.

За його словами, те, що зробив Порошенко, коли всі повноваження у перемовинах надав Віктору Медведчуку між Україною і Росією, означає, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни.

Зеленський: Люди робили гроші

"Тобто люди робили гроші. Ось і все. Я хотів сказати різко, просто не міг собі дозволити, коли вони говорять про "червоні лінії", то вони перейшли не "червоні", а "криваві лінії". Тобто вони заробляли конкретно на смерті військових. Я так вважаю, це моя думка. Це не вирок суду, все ж таки", – відзначив Зеленський.

"Плівки Медведчука": до чого там Порошенко