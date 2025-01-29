Само подразделение опровергло распространенную в сети информацию, передает 24 Канал со ссылкой на 155 бригаду.

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В чем суть российского фейка об "Анне Киевской"

В тиктоке выложили видео, в котором якобы бойцы 155 бригады говорят, что они едут на линию боевого соприкосновения в наручниках. В ролике они машут руками, чтобы было видно наручники. В подписи говорится, что так сделали, чтобы они "не убежали".

На видео – действительно 155 бригада. Но российская. Это признал сам автор ролика в комментариях.



Россияне признали, что на видео их солдаты / Скриншот 24 Канала

Но этот нюанс прошел незамеченным мимо некоторых пользователей и под видео можно прочитать гневные комментарии в адрес украинской власти.

Недавно в сети Интернет появился очередной манипулятивный видеосюжет, где военных в наручниках везут на позиции. Хотя видео приписывают нашей бригаде, на нем именно россияне. Вброс подготовлен вражескими службами ИПСО и направлен на дискредитацию командования 155-й ОМБр. Мы знаем, что слишком сильно донимаем врага на одном из самых адских направлений,

– объяснили ситуацию в бригаде.

В "Анне Киевской" процитировали Сунь-цзы, который утверждал: "Генерал, знающий военные действия, избегает противника с высоким духом и ударяет тогда, когда противоборствующая армия падает духом. Это – путь контролировать дух..."

Поэтому в подразделении отметили: россияне действовали нехитро, но крайне провокационно и манипулятивно. Цель их действий – посеять панику и раздор в рядах Сил обороны Украины. Впрочем, это не удалось.

Напоследок в 155 бригаде призвали соблюдать информационную гигиену и не распространять ложную или непроверенную информацию.