Женщина на Тернопольщине обратились в полицию, чтобы выгнать священника УГКЦ из дома своей бабушки

На Тернопольщине вспыхнул скандал из-за священника, который без ведома семьи начал жить в доме их бабушки. Бучацкая епархия УГКЦ уже изучает этот конфликт.

О скандале родственница пострадавшей сообщила в собственных соцсетях.

Что известно о конфликте со священником?

Жительница Тернопольщины Оксана рассказала, что конфликт длится уже несколько лет. Ее 86-летняя бабушка впустила священника УГКЦ Василия Мохуна в собственный дом пожить в холодное время года.

Оксана с мужем сначала не знали о сожителе. Женщина жалуется, что с тех пор они не могут избавиться от гостя.

Отец Василий Мохун слов не понимает и, несмотря ни на что, продолжает приходить к бабушке есть и пить, и на днях снова поселился в нашем доме. Он выключил интернет, выключил камеры, которые мы вынуждены были поставить, и нет на него никакой управы,

– написала Оксана Черемховская в собственных соцсетях.

По словам женщины, она безрезультатно обращалась везде куда могла:

писала заявление в полицию;

ездила в Горыгляды к декану;

говорила с владыкой из Черткова.

Отец Василий регулярно уничтожал чужое имущество: кухню, коридор и умывальник. Также мужчина пил чужое вино и водку. Он не воспринимал требований женщины, покинуть чужой дом, вместо этого обзывал ее.

Что известно о скандальном священнике с Тернопольщины?

Отец Василий Мохун служит в селе Лазаревка Чертковского района Тернопольской области. Имеет два прихода – в селах Лядское и Лазаревка Монастыриской общины.

Слова женщины подтверждают и другие жители села Лазаревка. Один из жителей на условиях анонимности рассказал Zaxid.net, что это не первый случай, когда священник жил в чужой квартире и крушил там имущество. По его словам, незваный гость позволял себе оскорблять местных жителей нецензурной бранью.

Староста села Лазаревка Степан Ганущак рассказал СМИ, что знает о конфликте, потому что во вторник, 29 апреля, ему звонила полиция.

Бучацкая епархия УГКЦ опровергает факт незаконного проживания своего священника у пожилой женщины.

Нам об этом известно. Ситуация требует более детального изучения. В селе Лазаревка нет помещения для священника, где бы он мог переночевать. Мы знаем, что когда отцу Василию Мохуну надо было остаться на службу или на похороны, то он ночевал у местной прихожанки – 86-летней женщины. Но это было только с ее разрешения,

– прокомментировали скандал в епархии.

Также там отказались комментировать факт оскорбления священником местных жителей.

Что известно о последних религиозных скандалах в Украине?

