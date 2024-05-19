Отметим, что по состоянию на утро 19 мая Одесский областной ТЦК и СП удалил сообщение об инциденте в общественном транспорте 16 мая. Однако немало украинских СМИ успели распространить публикацию и сделать скриншоты, – информирует 24 Канал.

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Скандал в маршрутке с участием ТЦК

Видео инцидента, произошедшего 16 мая в одесском общественном транспорте, вызвало резонанс в соцсетях. На кадрах видно, как люди в униформе вытаскивают мужчину из автобуса.

Неправомерные действия ТЦК в отношении пассажира одесской маршрутки: смотрите видео

Одесский областной ТЦК отреагировал на инцидент, осудив действия своих сотрудников. В центре комплектования констатировали: соответствующих лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Военнослужащие ТЦК и СП, допустившие нарушения норм и порядка общения с гражданами при исполнении служебных обязанностей, привлечены к дисциплинарной ответственности.

В учреждении отметили, что такое поведение недопустимо и они систематически работают над повышением дисциплины среди личного состава.

Мы осуждаем такое поведение, системно провидимо работу с личным составом о недопустимости применения физической силы и нецензурной брани. Однако очевиден человеческий фактор и излишняя эмоциональность, как в поведении военных, так и в действиях гражданских граждан.



Реакция Одесского областного ТЦК на инцидент в транспорте / Скриншот "Антикор"

Обратите внимание! Одесский ТЦК вспомнил, что с 18 мая вступили в силу обновления мобилизационного законодательства. В соответствии с ними, граждане должны иметь при себе учетные документы, а военнослужащие ТЦК получают право их проверять.

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Не так давно в Черновицком областном ТЦК и СП сообщали, что в селе Черногузы произошло нападение на работника центра комплектования. Это произошло, когда работник Вижницкого районного центра комплектования осуществлял оповещение. Как заявили в ТЦК, группа гражданских заблокировала автомобиль военного, после чего тот вынужден был выстрелить в землю.