Зазначимо, що станом ранок 19 травня Одеський обласний ТЦК та СП видалив допис щодо інциденту в громадському транспорті 16 травня. Однак чимало українських ЗМІ встигли поширити публікацію та зробити скриншоти, – інформує 24 Канал.

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Скандал у маршрутці за участі ТЦК

Відео інциденту, що відбувся 16 травня в одеському громадському транспорті, викликало резонанс у соцмережах. На кадрах видно, як люди в уніформі витягують чоловіка з автобуса.

Неправомірні дії ТЦК щодо пасажира одеської маршрутки: дивіться відео

Одеський обласний ТЦК відреагував на інцидент, засудивши дії своїх співробітників. У центрі комплектування констатували: відповідних осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Військовослужбовці ТЦК та СП, що припустилися порушень норм та порядку спілкування із громадянами під час виконання службових обов'язків, притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

В установі наголосили, що така поведінка є неприпустимою і вони систематично працюють над підвищенням дисципліни серед особового складу.

Ми засуджуємо таку поведінку, системно провидимо роботу з особовим складом щодо неприпустимості застосування фізичної сили та нецензурної лайки. Однак очевидним є людський фактор та зайва емоційність, як в поведінці військових, так і в діях цивільних громадян.



Реакція Одеського обласного ТЦК на інцидент в транспорті / Скриншот "Антикор"

Зверніть увагу! Одеський ТЦК згадав, що з 18 травня набули чинності оновлення мобілізаційного законодавства. Відповідно до них, громадяни повинні мати при собі облікові документи, а військовослужбовці ТЦК отримують право їх перевіряти.

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Не так давно у Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомляли, що в селі Чорногузи стався напад на працівника центру комплектування. Це відбулося, коли працівник Вижницького районного центру комплектування здійснював оповіщення. Як заявили в ТЦК, група цивільних заблокувала автомобіль військового, після чого той змушений був вистрелити в землю.