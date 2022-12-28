"Сбросить диктатора нелегко": украинка спровоцировала скандал в тиктоке, оправдывая россиян

28 декабря 2022, 11:09
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Тикток shesvaleriia

В соцсетях произошел очередной громкий скандал. В своих тиктоках блогерша с ником shesvaleriia оправдывала россиян.

Девушка отметила, что свергнуть российскую власть не так легко, а "простой народ" якобы ни в чем не виноват. В то же время она цинично заявила, что украинцы "превращаются в животных".

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Как блогерша оправдывала россиян в тиктоке

Shesvaleriia выложила в своем тиктоке ролик с листами бумаги в руках. На них были абсурдные надписи. В частности:

  • "я украинка и я вижу, что мой народ превращается в животных",
  • "Выкрикивая, что россияне должны выйти на протесты, задумайся сам: вышел бы ты на протест, рискуя собственной жизнью? Дома ждет семья, а ты вернешься или с отбитыми почками, или изнасилованным в участке, а может вообще не вернешься",
  • "желая смерти простым людям, чем вы лучше их",
  • "сбросить действующую власть ни**я не просто, как кажется",
  • "никто не хочет ехать умирать на войну… выбора нет. Не у всех есть возможность уехать" и другие.

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Абсурдные заявления блогерши в тиктоке / Скриншоты из твиттера nensi_mur

В соцсетях резко отреагировали

Реакция не заставила себя ждать. Люди сразу начали комментировать. В частности, отметили:

  • "пишет, что украинка, а выглядит типичной россиянкой",
  • "боже, яке кончене" и так далее.

Реакция украинцев на абсурдные тиктоки shesvaleriia

В твиттере отметили, что девушка находится в Австрии. Кстати, из-за скандала она уже сделала свой аккаунт частным.

Автор: Юлія Лобурак