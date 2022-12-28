"Сбросить диктатора нелегко": украинка спровоцировала скандал в тиктоке, оправдывая россиян
Источник:Тикток shesvaleriia
В соцсетях произошел очередной громкий скандал. В своих тиктоках блогерша с ником shesvaleriia оправдывала россиян.
Девушка отметила, что свергнуть российскую власть не так легко, а "простой народ" якобы ни в чем не виноват. В то же время она цинично заявила, что украинцы "превращаются в животных".
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Как блогерша оправдывала россиян в тиктоке
Shesvaleriia выложила в своем тиктоке ролик с листами бумаги в руках. На них были абсурдные надписи. В частности:
- "я украинка и я вижу, что мой народ превращается в животных",
- "Выкрикивая, что россияне должны выйти на протесты, задумайся сам: вышел бы ты на протест, рискуя собственной жизнью? Дома ждет семья, а ты вернешься или с отбитыми почками, или изнасилованным в участке, а может вообще не вернешься",
- "желая смерти простым людям, чем вы лучше их",
- "сбросить действующую власть ни**я не просто, как кажется",
- "никто не хочет ехать умирать на войну… выбора нет. Не у всех есть возможность уехать" и другие.
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Абсурдные заявления блогерши в тиктоке / Скриншоты из твиттера nensi_mur
В соцсетях резко отреагировали
Реакция не заставила себя ждать. Люди сразу начали комментировать. В частности, отметили:
- "пишет, что украинка, а выглядит типичной россиянкой",
- "боже, яке кончене" и так далее.
Реакция украинцев на абсурдные тиктоки shesvaleriia
В твиттере отметили, что девушка находится в Австрии. Кстати, из-за скандала она уже сделала свой аккаунт частным.