Столичного блогера сотрудники СБУ задержали на Позняках. После задержания Драгана доставили в Дарницкий райотдел полиции для дачи объяснений.

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В Киеве задержали блогера из окружения Тищенко

По данным журналистов, парня подозревают в том, что он оскорблял бойцов ВСУ.

Сам блогер объяснил, что несколько лет назад он записывал видео с пародией на песню одного из российских пропутинских певцов, однако не выкладывал его в интернет. Сейчас эта запись появилась в соцсетях, что восприняли как оскорбление украинских военнослужащих. Парень пообещал записать видео с извинениями и заверил, что никаких связей с Россией не имеет.

К Николаю Николаевичу я не имею никакого отношения. Я помогал Андрею Димитруку и другим, я писал заявления на главу СБУ относительно так называемых мошеннических офисов и ботоферм, которые работают в пользу государства-агрессора сегодня. Так, я публиковал данные об этих офисах и писал заявления в СБУ. У нас одна идеология, можно так сказать, с Николаем Николаевичем,

– объяснил Драган.

Также парень заявил, что на Тищенко оказывается давление общества и журналистов, однако нардеп, по его словам, нацелен якобы только на помощь Украине.

Журналисты также добавили, что Андрею Драгану приписывают владение дорогими авто и часами, нарушение правил дорожного движения на дорогах столицы, наличие частной охраны и связи с политической и бизнес-элитой Украины. Все это следует из фотографий в его соцсетях.

На днях, 26 июня, в Киеве избирали меру пресечения для охранника Николая Тищенко. Тот, как считают следователи, участвовал в нападении на бывшего военного ВСУ по указанию нардепа.

