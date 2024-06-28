Столичного блогера співробітники СБУ затримали на Позняках. Після затримання Драгана доправили до Дарницького райвідділку поліції для надання пояснень.

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У Києві затримали блогера з оточення Тищенка

За даними журналістів, хлопця підозрюють в тому, що він ображав бійців ЗСУ.

Сам блогер пояснив, що кілька років тому він записував відео із пародією на пісню одного із російських пропутінських співаків, однак не викладав його в інтернет. Зараз цей запис з'явився у соцмережах, що сприйняли як образу українських військовослужбовців. Хлопець пообіцяв записати відео з вибаченнями та запевнив, що ніяких зв'язків із Росією не має.

До Миколи Миколайовича я не маю жодного відношення. Я допомагав Андрію Димитруку й іншим, я писав заяви на голову СБУ щодо так званих шахрайських офісів та ботоферм, які працюють на користь держави-агресора сьогодні. Так, я публікував дані про ці офіси і писав заяви до СБУ. У нас одна ідеологія, можна так сказати, із Миколою Миколайовичем,

– пояснив Драган.

Також хлопець заявив, що на Тищенка чиниться тиск суспільства та журналістів, однак нардеп, за його словами, націлений нібито лише на допомогу Україні.

Журналісти також додали, що Андрію Драгану приписують володіння дорогими авто та годинниками, порушення правил дорожнього руху на дорогах столиці, наявність приватної охорони та зв'язки із політичною та бізнесовою елітою України. Усе це випливає з фотографій у його соцмережах.

Днями, 26 червня, у Києві обирали запобіжний захід для охоронця Миколи Тищенка. Той, як вважають слідчі, брав участь у нападі на колишнього військового ЗСУ за вказівкою нардепа.

