Репортер, прославившийся нелепым вопросом о костюме Зеленского: кто такой Брайан Гленн

Кто такой репортер Брайан Гленн, который спросил Зеленского о его наряде в Белом доме. Еще недавно он был малоизвестен.

Он в хороших отношениях с Трампом и даже женат на MAGA-республиканке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Как Брайан Гленн стал известным

До прошлой недели имя Брайана Гленна оставалось малоизвестным. Однако американский журналист стремительно приобрел популярность после того, как задал президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о его наряде во время напряженной встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Его вопрос, который прозвучал на фоне заявлений вице-президента Джей Ди Венса о якобы "неуважительном" отношении Зеленского к США, вызвал широкий резонанс. Некоторые увидели в этом попытку сместить фокус с геополитических вопросов на второстепенные темы.

С тех пор Гленн получил благосклонность президента Трампа, а его работодатель, правый медиаресурс Real America's Voice, получил доступ к пулу прессы Белого дома наравне с CNN.

Интересно, что одновременно с этим администрация Трампа отказала в доступе ряду известных изданий, таких как Reuters, Associated Press, HuffPost и немецкой Der Tagesspiegel. Кроме того, Белый дом объявил, что теперь сам будет определять, какие медиа смогут освещать события в закрытых помещениях, в частности в Овальном кабинете.

Ранее координацией журналистского пула традиционно занималась Ассоциация корреспондентов Белого дома. Изменения в политике аккредитации вызвали дискуссии о свободе прессы и независимости медиа.

Друг Трампа Брайан Гленн

На сегодня Брайан Гленн занимает должность главного корреспондента Белого дома в медиакомпании Real America's Voice.

Этот правый потоковый канал известен своей поддержкой многочисленных теорий заговора, а также распространением подкаста War Room, принадлежащего бывшему советнику Дональда Трампа Стиву Беннону. Подкаст получил широкую аудиторию после того, как его заблокировали на YouTube, Spotify и других крупных платформах.

До того, как стать частью Real America's Voice, Гленн занимал должность программного директора в Right Wing Broadcasting Network – медиакомпании, созданной Джо Силесом в 2015 году. Именно там он начал получать доверие Трампа, проводя с ним многочисленные интервью во время избирательных кампаний.

Благодаря этой работе Гленн стал одним из главных медийщиков движения MAGA. Его участие в освещении митингов Трампа сделало его заметной фигурой среди республиканских избирателей.

Больше никто не может брать интервью у Трампа. Брайан брал больше всего интервью с Трампом за последние четыре года,

– заявил Politico адвокат из Флориды Рон Филипковски, который активно критикует экс-президента.

Любовная MAGA пара

Гленн также известен своими отношениями с конгрессвумен-республиканкой Марджори Тейлор Грин, которую часто называют просто MTG.

Грин, которая стала членом Конгресса в 2020 году, быстро получила известность как громкий голос ультраконсервативного крыла партии. В интервью CBS в 2023 году она подтвердила, что они с Гленном являются парой, назвав его "замечательным ресурсом" во взаимодействии с медиа.

Как и ее партнер, Грин является одной из самых ярых союзниц Трампа. Сам Гленн во время разговора с Politico в шутку назвал себя с ней "любимой парой MAGA".

"Почему вы не носите костюм?"

Согласно сообщениям, перед встречей в Овальном кабинете Владимиру Зеленскому советовали надеть классический костюм, однако он решил не менять своего привычного стиля.

По данным источников Axios, Дональд Трамп выбрал для встречи черный костюм в военном стиле, и его раздражало, что украинский лидер не придерживался делового дресс-кода. При приветствии Трамп даже иронично отметил: "Вы сегодня такие нарядные".

Однако наибольший резонанс вызвал вопрос журналиста Real America's Voice Брайана Гленна к Зеленскому о том, почему тот не носит костюм и есть ли он у него вообще.

После волны критики Гленн отреагировал в соцсети X, заявив, что имеет "чрезвычайную эмпатию к народу Украины", однако считает выбор одежды Зеленского свидетельством отсутствия уважения к США.

Через несколько минут после моего общения с президентом Зеленским мы начали слышать от него несколько иной тон/настроение во время общения с президентом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, поскольку его одежда фактически начала отражать его общее отношение к переговорам,

– написал журналист.

"Зеленский настолько не уважает Америку, что даже не может надеть костюм в Овальном кабинете, когда приходит просить деньги у нашего Президента!!!", – написала его жена.

Зеленский сказал, что его выбор одежды является проявлением солидарности с солдатами, которые воюют на передовой Украины.