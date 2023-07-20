Шевченковская районная государственная администрация в Киеве делает укрытие в селе Осий Хустского района Закарпатской области. Об этом сообщил депутат Киевсовета Леонид Емец в соцсетях. Также он является главой временной контрольной комиссии Киевсовета по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверке делегированных полномочий РГА в Киеве.

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Согласно данным Prozorro, за средства киевлян будет построено укрытие на 140 человек в селе Осий Хустского района Закарпатья – детский лагерь "Очарованная Долина". Проектная стоимость строительства 14 миллионов гривен, именно такая стоимость отражена в проектных расчетах, договор на проектирование за 360 тысяч гривен уже подписан,

– рассказал он.

К тому же, по словам депутата, в укрытии провели ремонт – на 7.3 миллиона гривен.

В эту стоимость вошли:

дверь по 22 тысячи гривен;

кондиционеры по 160 тысяч;

душевые кабины по 32 тысячи;

микроавтобус за 2 миллиона Hyundai Staria в топовой комплектации Business.

Как связаны киевская районная администрация и Закарпатье

Шевченковскую РГА и село Осий отделяют 800 километров. Впрочем, "Зачарованная долина" – база отдыха Шевченковского района города Киева. Ее официальное название – Коммунальное предприятие "Детский оздоровительный лагерь Зачарованная Долина" Шевченковского района города Киева.

Лагерь появился в 1999 году на 4 гектарах земли. Он принадлежит территориальному обществу города Киева и финансируется из бюджета столицы.

Землю под него выделили местные власти Мукачево, потому что Шевченковский район Киева активно помогал бороться с последствиями наводнения на Закарпатье в 1996-м.

Дома лагеря "Зачарованная долина" / Соцсети лагеря

Как видим, постройки не очень дорогие. Но, может, внешность обманчива и все главное внутри?

Там стоят некие домики треугольной формы, которые по стоимости тянут на 2 тысячи долларов. Есть место для игры в бильярд,

– уточняет Леонид Емец сайту ТСН.

Депутат уверен: у столичных чиновников есть собственные планы на лагерь на Закарпатье.

Но хуже всего даже не вероятное отмывание средств во время войны: в Киеве, который постоянно обстреливают, укрытий не хватает. А в горах будет.

Дети Шевченковского района смогут достаточно на Закарпатье поиграть в бильярд и прокатиться в люксовом автобусе. Между тем, жители района думают, где им прятаться от вражеских воздушных ударов. Недавно мы с комиссией посетили укрытие на улице Сечевых Стрельцов, где было сбивание вражеского дрона – там падали его обломки. В ближайшем квартале на домов 10-15 – укрытия просто нет,

– заключает депутат.

Что говорят в Шевченковской РГА

Там указывают, что Леонид Емец манипулирует. Якобы никто не собирался тратить такие суммы, а стоимость, которую видел депутат, была проектной. 14 миллионов гривен – это для определения стоимости проекта.

Из этой суммы в 14 миллионов вычислили, что разработка проекта будет стоить около 350 тысяч гривен. То есть строить укрытие за 14 миллионов гривен никто не собирался,

– оправдались чиновники.

Говорят и о том, что в детском лагере нет должного укрытия – поэтому взялись его строить. По их словам, бильярдных столов там нет, а вот люксовый автобус был самым дешевым из возможных. "Все полноприводные авто идут в топовой комплектации", – отмечают в РГА.

Как утверждают чиновники, дети в лагерь ездят.

За 2022 год там отдохнули 664 ребенка (237 из них льготных категорий). В 2023 – 797 детей (572 – разных льготных категорий). Это, в частности, дети-сироты, дети военнослужащих, внутренне перемещенные лица, дети с инвалидностью, дети, лишенные родительской опеки.

Но проверить это сложно: лагерь "Зачарованная долина" не щедр на фотографии. Последнее фото в инстаграме и фейсбуке появлялись в 2019 году.

Последние видео, найденные на ютубе, были сняты 5 месяцев назад. В кадр попали и знаменитые домики

Флешмоб в "Очарованной долине" / Скриншот 24 Канала

А вообще пока ни копейки в РГА якобы не потратили.

Мы запланировали потратить 2 миллиона гривен на строительство укрытия, в эту сумму входит и разработка проекта. На сегодня мы не заплатили 350 тысяч гривен за проект, потому что он еще не прошел экспертизу. То есть не потратили ни копейки из этих двух миллионов,

– подчеркнули чиновники.

Какие еще были скандалы с укрытиями

Столичные чиновники регулярно делают странные закупки – и все будто бы для укрытий.

Так, недавно Днепровская райгосадминистрация закупила детский конструктор на сумму более 900 тысяч гривен. Объяснение – для "игры и обучения в укрытиях во время воздушных тревог". Покупали и сковородки, и мебель, и овощерезки. Но все превзошли барабаны для укрытия, с которых все началось и которые уже успели стать мемом. 300 барабанов стоили 890 тысяч гривен. Чиновники считали, что это "музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".