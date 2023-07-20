Шевченківська районна державна адміністрація у місті Києві робить укриття в селі Осій Хустського району Закарпатської області. Про це повідомив депутат Київради Леонід Ємець у соцмережах. Також він є головою тимчасової контрольної комісії Київради з перевірки використання бюджетних коштів для облаштування укриттів і перевірки делегованих повноважень РДА в Києві.

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Згідно з даними Prozorro, за кошти киян буде побудоване укриття на 140 осіб в селі Осій Хустського району Закарпаття – дитячий табір "Зачарована Долина". Проєктна вартість будівництва 14 мільйонів гривень, саме така вартість відображена в проєктних розрахунках, договір на проєктування за 360 тисяч гривень вже підписано,

– розказав він.

До того, за словами депутата, в укритті провели ремонт – на 7.3 мільйони гривень.

У цю вартість увійшли:

двері по 22 тисячі гривень;

кондиціонери по 160 тисяч;

душові кабіни по 32 тисячі;

мікроавтобус за 2 мільйони Hyundai Staria в топовій комплектації Business.

Як пов'язані київська районна адміністрація та Закарпаття

Шевченківську РДА та село Осій відділяють 800 кілометрів. Утім, "Зачарована долина" є базою відпочинку Шевченківського району міста Києва. Її офіційна назва – Комунальне підприємство "Дитячий оздоровчий табір Зачарована Долина" Шевченківського району міста Києва.

Табір з'явився 1999 року на 4 гектарах землі. Він належить територіальній громаді міста Києва та фінансується з бюджету столиці.

Землю під нього виділила місцева влада Мукачевого, бо Шевченківський район Києва активно допомагав боротися з наслідками повені на Закарпатті 1996-го.

Будиночки табору "Зачарована долина" / Соцмережі табору

Як бачимо, споруди не вельми дорогі. Та, можливо, зовнішність оманлива і все головне всередині?

Там стоять такі собі будиночки трикутної форми, які по вартості тягнуть на 2 тисячі доларів. Є місце для гри у більярд,

– уточнює Леонід Ємець сайту ТСН.

Депутат упевнений: столичні чиновники мають власні плани на табір у Закарпатті.

Але найгірше навіть не імовірне відмивання коштів під час війни: у Києві, який постійно обстрілюють, укриттів бракує. А в горах буде.

Діти Шевченківського району зможуть вдосталь на Закарпатті пограти у більярд та покататися у люксовому автобусі. Тим часом мешканці району думають, де їм ховатися від ворожих повітряних ударів. Нещодавно, ми з комісією відвідали укриття на вулиці Січових Стрільців, де було збиття ворожого дрону – там падали його уламки. У найближчому кварталі на будинків 10-15 – укриття просто немає,

– підсумовує депутат.

Що говорять у Шевченківській РДА

Там указують, що Леонід Ємець маніпулює. Буцімто ніхто не збирався витрачати аж такі суми, а вартість, яку бачив депутат, була проєктною. 14 мільйонів гривень – це для визначення вартості проєкту.

З цієї суми у 14 мільйонів вирахували, що розробка проєкту буде коштувати приблизно 350 тисяч гривень. Тобто будувати укриття за 14 мільйонів гривень ніхто не збирався,

– виправдалися чиновники.

Говорять і про те, що в дитячому таборі немає належного укриття – тож узялися його будувати. За їхніми словами, більярдних столів там нема, а от люксовий автобус був найдешевшим із можливих. "Усі повнопривідні авто йдуть у топовій комплектації", – наголошують у РДА.

Як стверджують чиновники, діти в табір їздять.

За 2022 рік там відпочили 664 дитини (237 з них пільгових категорій). 2023-го – 797 дітей (572 – різних пільгових категорій). Це, зокрема, діти-сироти, діти військовослужбовців, внутрішньо переміщені особи, діти з інвалідністю, діти, позбавлені батьківського піклування.

Та перевірити це складно: табір "Зачарована долина" не щедрий на світлини. Востаннє фото в інстаграмі та фейсбуці з'являлися 2019 року.

Останні відео, які ми знайшли на ютубі, були зняті 5 місяців тому. У кадр потрапили і славнозвісні будиночки

Флешмоб у "Зачарованій долині" / Скриншот 24 Каналу

А взагалі ще жодної копійки в РДА буцімто не витратили.

Ми запланували витратити 2 мільйони гривень на будівництво укриття, у цю суму входить і розробка проєкту. Станом на сьогодні ми не заплатили 350 тисяч гривень за проєкт, бо він ще не пройшов експертизу. Тобто не витратили жодної копійки з цих двох мільйонів,

– наголосили посадовці.

Які ще були скандали з укриттями

Столичні чиновники регулярно роблять дивні закупівлі – і все нібито для укриттів.

Так, нещодавно Дніпровська райдержадміністрація закупила дитячий конструктор на суму понад 900 тисяч гривень. Пояснення – "гри та навчання в укриттях під час повітряних тривог". Купляли і сковорідки, і меблі, і овочерізки. Але все перевершили барабани для укриття, з яких усе розпочалося і які вже встигли стати мемом. 300 барабанів коштували 890 тисяч гривень. Чиновники вважали, що це "музичні інструменти для психологічного розвантаження дітей під час повітряних тривог".