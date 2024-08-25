Голодовка в психбольнице в Одессе: боевой медик сделал новое заявление

Боевой медик, который объявил голодовку из-за скандала во врачах Одессы, сделал новое заявление. Он заявил, что имел разговор с главой Одесской ОГА.

По словам Петра Конопли именно начальник военной администрации области приехал поставить точку в питании больницы. Медицинское учреждение переведут на кейтеринг, будет объявлен тендер.

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Слова внушают доверие

В то же время боевой медик отметил, что от разговора до реализации тендера должно пройти 1 – 1.5 месяца.

К тому моменту, пока план будет реализован, больница получит обеспечение от сетей супермаркетов города, не только для военных, но и для гражданских.

Петр Конопля отметил, что не верит руководству больницы, поэтому хотел прекратить голодовку только тогда, когда увидит официальные бумаги и имеющиеся улучшения в питании.

Олег Кипер дал мне гарантии что мы будем двигаться по оговоренному плану и его слова усилили доверие. Если план провалится, я разочаруюсь в чиновниках полностью и мое доверие больше не вернешь, а с этим и ваше доверие к ним,

– заявил медик.

Он также готов прекратить голодовку. Для него готовят специальный рацион. По его словам, это еще не победа, но удалось поднять этот вопрос на должный уровень.

Также он поблагодарил всех за поддержку.