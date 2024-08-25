За словами Петра Коноплі саме начальник військової адміністрації області приїхав поставити крапку в харчуванні лікарні. Медичний заклад переведуть на кейтеринг, буде оголошено тендер.

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Слова вселяють довіру

Водночас бойовий медик зазначив, що від розмови до реалізації тендеру має пройти 1 – 1.5 місяці.

До того моменту, поки план буде реалізовано, лікарня отримає забезпечення від мереж супермаркетів міста, не тільки для військових, але й для цивільних.

Петро Конопля наголосив, що не вірить керівництву лікарні, тому хотів припинити голодування тільки тоді коли побачить офіційні папери і наявні покращення в харчуванні.

Олег Кіпер дав мені гарантії що ми будемо рухатись за обговореним планом і його слова всиляли довіру. Якщо план провалиться, я розчаруюсь в посадовцях повністю і мою довіру більше не повернеш, а з цим і вашу довіру до них,

– заявив медик.

Він також готовий припинити голодування. Для нього готують спеціальний раціон. За його словами, це ще не перемога, але вдалося підняти це питання на належний рівень.

Також він подякував всім за підтримку.