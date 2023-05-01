"Дорога в ад": Львовский дом ученых попал в скандал из-за вечеринки студентов
Источник:Игорь Мосийчук
Студенты частного Украинского католического университета организовали во Львовском доме ученых вечеринку. Из-за этого в сети возник скандал.
Львовский дом ученых попал в очередной скандал из-за вечеринки, организованной студентами. Бывший нардеп Игорь Мосийчук в сети распространил видео с дискотеки соискателей высшего образования. В комментариях мнение украинцев разделилось – одни осуждали, другие – оправдывали студентов, сообщает 24 Канал.
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Студенты частного вуза организовали вечеринку
Мосийчук 30 апреля опубликовал видео с вечеринки и раскритиковал молодежь из-за того, что они устроили дискотеку.
Вчера студенты Украинского католического университета устроили дискотеку. Как все это понимать? Война кончилась?
– подписал он видео с вечеринки.
Вечеринка в Доме ученых: смотрите видео
Однако в комментариях под публикацией бывшего нардепа мнения украинцев разделились. Одни, как и Мосейчук, осуждали студентов и требовали всех отправить в ТЦК и СП, другие же начали защищать молодежь, ведь они "имеют право отдохнуть от войны":
- "Украинский католический – это мажорский универ для элиты. Ничего другого от этих чудовищ ждать не стоит";
- "Туда надо направить ТЦК с повестками";
- "Не разжигайте ненависть в обществе, дети и молодежь хотят жить, а не умирать, и имеют на это полное право";
- "Все жить хотят и хотели! Но жизнь, это не только дискотека";
- "От войны нужно отдыхать, потому что крыша поедет. Считаю нечестно инкриминировать молодым людям танцы, вечеринки и тому подобное".
Мнение пользователей о вечеринке в Доме ученых – смотрите в карусели
Некоторые из пользователей сети подчеркнули, что студенты танцевали не под российскую музыку, что уже "плюс". На опубликованных кадрах слышны только два трека – AC/DC "Highway to Hell" и Morandi "Angels".
Вечеринка была благотворительной
Под публикацией Мосейчука некоторые пользователи начали объяснять, что вечеринка будто бы была благотворительной. Как доказательство своих слов – публикуют скриншот страницы из соцсетей, занимавшейся организацией и продажей билетов на студенческую вечеринку.
В сети заявляют, что вечеринка была благотворительной / Скриншот из соцсетей
О благотворительной цели вечеринки заявили и во Львовском доме ученых в комментарии "Главкома". Директор Василий Мастикаш заявил, что дискотеку устроил Украинский католический университет для того, чтобы собрать деньги на покупку оружия для ВСУ.
Вечеринку проводил католический университет: это была благотворительная акция для ВСУ. Деньги собраны для их сокурсника, который сейчас в Бахмуте воюет. Студенты собрали средства для пулемета своему товарищу,
– заявил Мастикаш.
Дом ученых раньше попадал в скандалы
В ноябре 2021 года Львовский дом ученых попал в масштабный скандал из-за вечеринки в День памяти жертв Голодомора. Блогер Александр Залиско 27 ноября организовал грандиозное празднование своего дня рождения в Доме ученых.
Вечеринка имела тематику Show bar – пошлые конкурсы и декорации, эротические танцы шоу-балета. Пользователей соцсетей возмутило это событие, ведь тогда был карантин через ковид, а саму вечеринку называли "голодной тусой блоггеров".
Руководство Дома ученых тогда отреагировало на конфликт и заявило, что не знало о масштабе вечеринки. Организаторы сообщили лишь о том, что там ивент-агентство заключило договор аренды и сразу заплатило деньги. На этапе договоренности обсуждали только "обычное празднование", но блоггеры устроили масштабную вечеринку. Тогда было принято решение о более жестких условиях аренды Дома ученых.