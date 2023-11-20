"Загрызают кошек и собак насмерть": в Киеве разгорелся скандал из-за алабаев эксрегионала

В Киеве жители Приорки жалуются на двух огромных алабаев, которые держат в ужасе весь район. Собаки якобы принадлежат бывшему депутату от "Партии регионов" Вадиму Башуну.

На алабаев Башуна в фейсбуки пожаловалась киевлянка Наталья Кириченко, пишет 24 Канал. Женщина утверждает, что два алабая гуляют по району без владельцев, травмируют людей и убивают кошек и собак. Киевлянка жалуется, что семье Башунов удается избегать ответственности.

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Киевлянка рассказала несколько жутких историй с алабаями

Она утверждает, что семья Башунов примерно раз в неделю отпускает на самовыгул двух алабаев. По ее словам, владельцы алабаев говорят, что собаки сами убегают.

Кириченко отмечает, что алабаи сами гуляют по паркам и улицам без поводков и намордников уже два года подряд.

Конечно, на своем маршруте они встречают других собак, меньших пород. И просто загрызают их насмерть. На глазах хозяев, не могущих остановить эту агрессивную атаку. На глазах детей, визжащих от ужаса,

– пишет киевлянка.

Кириченко уверяет, что у него есть соответствующие доказательства.

Киевлянка рассказала несколько историй людей, чьи животные пострадали от алабаев. Например, алабаи разорвали хаски Аллы Жаворонковой.

Как пишет Кириченко, алабаи загрызли насмерть собаку Наталии, которая жалуется на панические атаки и боится выйти из квартиры.

Ирина, еще одна женщина, собака которой пострадала, рассказала, что отбивала своего любимца от алабаев. Как результат, она получила травмы.

Наталья Кириченко отмечает, что таких историй много. При этом она отмечает, что пострадавшие люди писали заявления в полицию. По ее словам, можно сделать вывод, что правоохранители не отреагировали на жалобы. По ее мнению, Вадим Башун, ставший в 2010 году депутатом от "Партии регионов", "умело" решает вопрос.

В полиции составили протокол на владелицу собак, самостоятельно гулявших

17 ноября в патрульной полиции Киева сообщили, 16 ноября получивших обращение о двух среднеазиатских овчароках. Как свидетельствуют фото, говорится о двух алабаях.

В сообщении говорится, что собаки бегали во дворах многоквартирных домов по улице Перемышильской. Патрульные нашли животных и с помощью ошейников смогли установить их владелицу.



Алабаи, которых обнаружила полиция / Фото полиции

Полицейские пообщались с женщиной по ее адресу проживания и сообщили, что животные не могут гулять по улицам без сопровождения владельцев и намордников. Женщина была доставлена на место происшествия, чтобы она забрала собак с улицы.

Впоследствии офицеры Подольского управления полиции составили на владелицу собак протокол по ч. 1 ст. 154 (Нарушение правил содержания собак и кошек) – штраф 340 гривен.