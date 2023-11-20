На алабаїв Башуна у фейсбуці поскаржилася киянка Наталія Кіріченко, пише 24 Канал. Жінка стверджує, що два алабаї гуляють по району без власників, травмують людей і вбивають котів і собак. Киянка скаржиться, що родині Башунів вдається уникати відповідальності.

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Киянка розповіла кілька моторошних історій з алабаями

Вона стверджує, що родина Башунів приблизно раз на тиждень відпускає на самовигул своїх двох алабаїв. За її словами, власники алабаїв кажуть, що собаки самі тікають.

Кіріченко зазначає, що алабаї самі гуляють парками та вулицями без повідців і намордників вже два роки поспіль.

Звісно, на своєму маршруті вони зустрічають інших собак, менших порід. І просто загризають їх на смерть. На очах господарів, які не можуть зупинити цю агресивну атаку. На очах дітей, які верещать від жаху,

– пише киянка.

Кіріченко запевняє, що має відповідні докази.

Киянка розповіла кілька історій людей, чиї тварини постраждали від алабаїв. Наприклад, алабаї пошматували хаскі Алли Жаворонкової.

Як пише Кіріченко, алабаї загризли на смерть собаку пані Наталії, яка скаржиться на панічні атаки та боїться вийти з квартири.

Ірина, ще одна жінка, собака якої постраждав, розповіла, що відбивала свого улюбленця від алабаїв. Як результат, вона зазнала травм.

Наталія Кіріченко зазначає, що таких історій чимало. При цьому вона зауважує, що постраждалі люди писали заяви в поліцію. З її слів можна зробити висновок, що правоохоронці не відреагували на скарги. На її думку, Вадим Башун, який у 2010 році став депутатом від "Партії регіонів", "вміло" вирішує питання.

У поліції склали протокол на власницю собак, що самостійно гуляли

17 листопада у патрульній поліції Києва повідомили, що 16 листопада отримали звернення про двох середньоазійських вівчарок. Як свідчать фото, мовиться про двох алабаїв.

У повідомленні мовиться, що собаки бігали у дворах багатоквартирних будинків на вулиці Перемишильській. Патрульні знайшли тварин і за допомогою нашийників змогли встановити їхню власницю.



Алабаї, яких виявила поліція / Фото поліції

Поліцейські поспілкувалися із жінкою за її адресою проживання і повідомили, що тварини не можуть гуляти вулицями без супроводу власників та без намордників. Жінку доставили на місце події, щоб вона забрала собак з вулиці.

Згодом офіцери Подільського управління поліції склали на власницю собак протокол за ч. 1 ст. 154 (Порушення правил утримання собак і котів) – штраф 340 гривень.