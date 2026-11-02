Четверо бойцов в госпитале: в "Азове" прокомментировали скандал в Киевской области

2 ноября в Киевской области мирные жители заблокировали часть Национальной гвардии из-за слухов о пытках бойцов. Четырех военных, задержанных за самовольное оставление части (СОЧ), доставили в госпиталь с травмами.

Об этом сообщило командование 1-го корпуса НГУ "Азов".

Какова официальная позиция "Азова"?

Поводом для инцидента стали непроверенные сообщения в интернете о якобы издевательствах над военнослужащими на территории пункта временной дислокации части 3121.

После распространения слухов возле военного городка собрались гражданские лица, которые требовали выдать им мобилизованных. Получив отказ, присутствующие заблокировали работу части и попытались самовольно прорваться на закрытый объект.

Вмешательство командующего и осмотр условий

Для урегулирования конфликта на место прибыл командующий Национальной гвардией Украины генерал-майор Александр Пивненко.

Он лично провел родственников некоторых военных на территорию части и показал условия пребывания мобилизованных, а также задержанных за самовольное оставление части (СОЧ), которые ожидают дальнейшего распределения.

В ходе инспекции выяснилось, что четверо бойцов после совершения СОЧ имели телесные повреждения. Их незамедлительно доставили в госпиталь для проведения комплексного медицинского обследования.

Расследование правоохранительных органов и позиция подразделения

Командование Национальной гвардии Украины совместно с правоохранительными органами взяло расследование обстоятельств под особый контроль.

В случае подтверждения незаконных насильственных действий в отношении личного состава виновные лица понесут предусмотренное законом наказание.

В подразделении подчеркнули, что сохранение жизни и здоровья военных остается основным принципом как на линии фронта, так и в тылу. В то же время граждан призвали воздержаться от блокирования военных объектов и опираться только на проверенные официальные данные. К слову, подробно о событиях в Петропавловской Борщаговке читайте в материале 24 канала.