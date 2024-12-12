"Ты инвалид на голову?": в Новомосковске полицейские жестко задержали ветерана войны

В сети получило огласку видео задержания ветерана войны в Новомосковске Днепропетровской области. Оно сопровождалось грубыми высказываниями одного из правоохранителей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Ветеран 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с позывным "Ямаха" рассказал, что конфликт с правоохранителями возник после того, как он попросил их предъявить служебные удостоверения.

Читайте также Терен резко отреагировал на клевету о своем ранении: "Не думал, что придется оправдываться"

Полицейские жестко задержали ветерана войны

По словам мужчины, полицейские проигнорировали эту просьбу, после чего применили силу: его повалили на землю и задержали.

На обнародованных кадрах слышно, как один из полицейских обращается к мужчине с фразой: "Ты инвалид на голову?".

Военный отметил, что два года лечит как физические, так и психологические травмы, полученные во время боевых действий. Он назвал поведение правоохранителей недопустимым.

Ветеран войны пострадал во время задержания полицией: смотрите видео

В ответ на огласку ситуации полиция Днепропетровской области заявила о начале служебной проверки для установления правомерности действий своих сотрудников. В сообщении ведомства говорится о том, что выясняются все обстоятельства происшествия, а информация будет обновлена после завершения проверки.