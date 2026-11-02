"Скорую" продали, а клиника не работает: кто раздул скандал с военными в Киевской области

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области разгорелся конфликт вокруг дома, в котором находились военнослужащие Национальной гвардии. На место прибыла частная скорая помощь, а вокруг здания собрались люди, которые заявляли о якобы незаконном удержании военных и требовали допустить к ним медиков.

Журналисты "Следствия.Инфо" выяснили, кто вызвал полицию, почему женщина представилась владелицей клиники и что известно о машине скорой помощи, которая прибыла на место.

Кто распространил информацию о незаконном удержании военных?

Как рассказал журналистам начальник управления превентивной деятельности полиции Киевской области Борис Бреус, правоохранителей вызвала женщина, которая представилась врачом и заявила о незаконном лишении свободы людей в частном доме.

Данная гражданка начала распространять информацию о том, что там находятся люди, которые, по ее мнению, незаконно лишены свободы и нуждаются в немедленной медицинской помощи,

– рассказал он.

Журналисты "Следствия.Инфо" выяснили, что ООО "Мед-престиж" было зарегистрировано в 2012 году в Николаеве. Владельцем компании является гражданин Израиля Михаил Фурман, который ранее имел российское гражданство.

В беседе с журналистами он сообщил, что клиника прекратила деятельность в 2023 году, хотя юридически компания не была закрыта. По его словам, у нее было пять машин скорой помощи: одну передали николаевским военным, а остальные продали.

В частности, машину, которая приехала к дому в Петропавловской Борщаговке, выкупили еще в 2024 году. Новые владельцы должны были снять с нее логотипы "Мед-престиж" и не имели права представляться от имени компании.

"Следство.Инфо" установило, что женщина, представившаяся владелицей клиники, – 49-летняя Валентина Молодая. По информации с ее страницы в инстаграме, она работает в клинике пластической и эстетической хирургии "Молодая-я".

Кроме того, по данным YouControl, Молода является основательницей и руководителем нескольких общественных организаций и медицинских компаний. Журналисты также обратили внимание на судебные разбирательства с ее участием: в частности, в 2020 году в отношении нее было возбуждено дело об умышленном нанесении легких телесных повреждений. В июне 2026 года ее освободили от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Напомним, командующий Национальной гвардией Александр Пивненко пояснял, что здание в Петропавловской Борщаговке была пунктом временной дислокации подразделения. Туда доставляли мобилизованных после ТЦК, где они оформляли документы и проходили проверки перед отправкой в учебные центры.

По словам Пивненко, в здании находились 18 военнослужащих. Четырех мужчин, которые ранее самовольно покинули воинские части, нашли и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. Впоследствии их передали в медицинский центр НГУ для обследования.