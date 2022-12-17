Следственный комитет России ответил на призывы пропагандиста Красовского: след преступления "не обнаружили"

Россияне пробивают очередное дно. Следственный комитет России не стал проверять высказывания Красовского о призывах топить украинских детей.

В конце октября в эфире российского пропагандистского канала Антон Красовский призвал топить и сжигать украинских детей. Скандал набрал большие обороты, потому что даже "коллеги" по пропагандистскому цеху не оценили таких высказываний, пишет 24 канал.

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Какую ответственность понесет пропагандист

Депутат Московской гордумы Евгений Ступин опубликовал ответ СК на свой запрос о проверке высказываний телеведущего RT Антона Красовского о призывах топить детей.

По мнению СК, в призыве пропагандиста нет "сведений о совершенном или подготовительном преступлении против несовершеннолетних или с их участием". Таким образом, СК сообщили, что такие вопросы "не относятся к их компетенции".

СК России не увидел состава преступления в высказываниях Красовского / Фото росСМИ

При этом отмечается, что "в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий" письмо отправлено в главное управление МВД России по Москве.

Что известно о скандале с Красовским