В университет Карпенко-Карого наведается СБУ: проверит жалобы студентов

В Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого проверят жалобы студентов на преподавателей о якобы поддержке российской агрессии. Для этого в учебное заведение пригласили сотрудников СБУ.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на ректора вуза Инна Кочарян во время встречи администрации университета со студентами, сообщает 24 Канал.

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Что известно о проверках в университете Карпенко-Карого

Также администрация университета прокомментировала скандал вокруг преподавателя и режиссера Андрея Белоуса, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях к студенткам. Напомним, после служебной проверки его отстранили от образовательного процесса.

Администрация отметила, что "ни разу не терпит" то, в чем обвиняли Билоуса. Однако там не будут делать предварительных выводов, потому что не является правоохранительным органом.

Заявления, поступивших, – мы опросили господина Билоуса и передали в правоохранительные органы. Завтра утром будем понимать, как их квалифицируют правоохранители и сколько времени это займет,

– сказала помощница ректора по административным вопросам Ольга Сухова.

По ее словам, все это время Андрей Билоус не будет работать со студентами.

К слову, ранее мы писали, что в защиту Билоуса выступила коллега – заведующая учебной лаборатории Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Наталья Королева. Она заявила, что "студентки сами провоцируют мужчин своей откровенной одеждой". Администрация сообщила, что Королевой вскоре должны объявить выговор.