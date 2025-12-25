В Великобритании произошел скандал. Там девушку-переселенку из Донецка, дочь военного, в колледже заставляли учить русский язык.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Зачем ученицу из Украины заставляли учить русский язык в Европе?

Екатерина Эндеберия до войны жила в Донецке. В 2022 году она переехала в британский город Сток-он-Трент. Но там столкнулась с неожиданными трудностями.

Девушка сдала базовые школьные экзамены, завершила подготовительный год в местном колледже. Затем год изучала экономику, политику и статистику, которые были нужны, чтобы сдать экзамены A-level для поступления в университет.

На курсах A-level Екатерине было трудно, она жаловалась, что ее как будто буллят из-за акцента. А преподаватели повели себя странно: вместо того, чтобы поддержать девушку, предложили ей изменить выбранные предметы на русский язык.

Абитуриентку возмутило это предложение, ведь в прошлом году ее отец стал военным. Она заявила, что такое предложение со стороны учебного заведения "болезненное и нечувствительное", похоже на дискриминацию и расизм. Екатерина принципиально отказалась учить русский в Великобритании.

Я родилась в Донецке, где война началась в 2014 году. Это не язык, на котором я хочу говорить или который я хочу изучать,

– подчеркнула она.

Девушка ушла из колледжа и учится дома. Друзья приносят ей конспекты. Впрочем, она не оставила идею поступить в университет, но будет делать это за свой счет. Сдача экзаменов A-level в 2026 году будет стоить ей 1400 фунтов стерлингов, хотя эти средства могло бы покрыть государство.

Украинка поблагодарила за возможность учиться в Великобритании, но подчеркнула, что не каждый понимает, как трудно адаптироваться нашим гражданам в новых странах. В самом колледже сослались на конфиденциальность и не комментировали ситуацию.

