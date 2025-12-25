Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також У Польщі цькували доньку гравця збірної України: скандал отримав несподівану розвʼязку

Навіщо ученицю з України змушували вчити російську мову в Європі?

Катерина Ендеберія до війни жила в Донецьку. У 2022 році вона переїхала до британського міста Сток-он-Трент. Але там зіштовхнулася з неочікуваними труднощами.

Дівчина склала базові шкільні іспити, завершила підготовчий рік у місцевому коледжі. Потім рік вивчала економіку, політику та статистику, які були потрібні, щоб скласти іспити A-level для вступу в університет.

На курсах A-level Катерині було важко, вона жалілася, що її ніби булять через акцент. А викладачі повелися дивно: замість того, щоб підтримати дівчину, запропонували їй змінити обрані предмети на російську мову.

Абітурієнтку обурила ця пропозиція, адже торік її батько став військовим. Вона заявила, що така пропозиція з боку навчального закладу "болісна та нечутлива", схожа на дискримінацію та расизм. Катерина принципово відмовилася вчити російську у Великій Британії.

Я народилася в Донецьку, де війна почалася у 2014 році. Це не мова, якою я хочу говорити або яку я хочу вивчати,

– наголосила вона.

Дівчина пішла з коледжу та навчається вдома. Друзі приносять їй конспекти. Втім, вона не полишила ідею вступити в університет, але робитиме це за власний кошт. Складання іспитів A-level у 2026 році коштуватиме їй 1400 фунтів стерлінгів, хоча ці кошти могла би покрити держава.

Українка подякувала за змогу вчитися у Великій Британії, але підкреслила, що не кожен розуміє, як важко адаптуватися нашим громадянам у нових країнах. В самому коледжі послалися на конфіденційність і не коментували ситуацію.

Дивіться також Російська як друга офіційна в певних регіонах і школах: скільки українців згодні на таке

На Різдво росіяни запустили Ту-95 у бік Великої Британії

Тим часом росіяни перевіряють, як у НАТО реагують на зухвалі витівки. 25 грудня ворог відправив літаки Ту-95 МС у Баренцеве і Норвезьке моря, вони вирушили в бік британських островів. Увесь політ зайняв 7 годин.