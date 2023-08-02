Подозреваемому вручили ходатайство об избрании ему меры пресечения.
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В чем подозревают экскомандира
По данным следствия, подозреваемый принял решение, которое могло быть принято только Главнокомандующим ВСУ. Он издал приказ о командировке четырех подчиненных ему военнослужащих в Киевскую городскую военную администрацию.
При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона экскомандиру воинской части уведомлено о подозрении в превышении военным должностным лицом служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины),
– говорится в сообщении.
Последние громкие дела с должностными лицами ВСУ и ТрО
- Контрразведка СБУ разоблачила бухгалтера финансово-экономического подразделения воинской части Одесской области. Он разворовывал бюджетные средства в одном из отдельных батальонов морской пехоты ВСУ. В общей сложности он "вынес" около 10 миллионов гривен. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").
- Ранее спецпрокуроры совместно с ДБР сообщили о подозрении четырем военнослужащим одной из воинских частей ТРО, трое из которых являются столичными депутатами, а еще одна – помощником депутата Киевсовета. Они в течение года не являлись на военную службу, получая денежное довольствие из воинской части. Им инкриминировали уклонение от несения обязанностей военной службы (ч. 4 ст. 409 УК Украины).