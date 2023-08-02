Наразі підозрюваному вручили клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
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У чому підозрюють екскомандира
За даними слідства, підозрюваний прийняв рішення, яке могло бути ухвалене лише Головнокомандувачем ЗСУ. Він видав наказ про відрядження чотирьох підлеглих йому військовослужбовців до Київської міської військової адміністрації.
За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону екскомандиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України),
– мовиться в повідомленні.
Останні гучні справи з посадовцями ЗСУ та ТрО
- Контррозвідка СБУ викрила бухгалтера фінансово-економічного підрозділу військової частини Одеської області. Він розкрадав бюджетні кошти в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ. Загалом він "виніс" близько 10 мільйонів гривень. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").
- Раніше спецпрокурори спільно з ДБР повідомили про підозру чотирьом військовослужбовцям однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради. Вони впродовж року не з’являлись на військову службу, отримуючи грошове забезпечення із військової частини. Їм інкримінували ухилення від несення обов'язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України).