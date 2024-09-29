Расследуют визит Зеленского в Пенсильванию: почему Джей Ди Венсу выгодно на этом спекулировать

Республиканцев возмутил визит Владимира Зеленского на оборонный завод в Пенсильвании. Из-за этого команда Дональда Трампа обвинила Украину во "вмешательстве в президентские выборы в США". В Конгрессе начали расследование по этому поводу.

После личной встречи Зеленского и Трампа казалось, что конфликт удалось урегулировать. Однако кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс раскритиковал президента Украины, обвинив в подыгрывании Камале Харрис. Политолог Валерий Дымов объяснил 24 Каналу, почему в команде Трампа продолжают спекулировать на теме скандала.

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Почему Джей Ди Вэнс продолжил критику Зеленского

Сейчас в Соединенных Штатах Америки предвыборная кампания и украинской делегации надо было это учитывать при планировании визита Зеленского. Более того, то, что говорит Джей Ди Вэнс, или будет говорить Трамп, должно было быть сразу понятно советникам украинской делегации.

В США борьба антирейтингов. Именно поэтому многие не понимали решение Трампа избрать кандидатом в вице-президенты Джей Ди Венса, который фактически не позволяет экс-президенту США перейти на другое электоральное поле. А наоборот мобилизует его часть электората,

– сказал Дымов.

Соответственно Трамп вместе с Джей Ди Венсом не будет подогревать действующей администрации и выступать против того, чтобы Зеленский "вывозил деньги из Штатов". Избирателям безразлично на цифры, но они слышат, что их деньги забирают, потому что Президент Украины "удачно торгует".

Джей Ди Вэнс будет работать в этом направлении, особенно после визита Зеленского в наиболее проблемный для обоих кандидатов штат Пенсильвания,

– отметил политолог.

По его словам, если бы республиканцы даже поехали на оборонный завод, то все равно устроили бы скандал. Впрочем, несмотря на все проблемы, Зеленский все же встретился с Трампом. Однако Дымов считает, что эта встреча была не на равноправных условиях.